- O crima ingrozitoare a avut loc in județul Calarași. O femeie de 49 de ani a fost injunghiata mortal de propriul nepot, un tanar de 26 de ani care se lupta cu depresia. Deși se banuiește ca totul a fost un act spontan, in urma unei explozii de furie, nu se cunosc motivele exacte care au dus la tragedie.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi din perioada 1996-2000, Vladimir Tanasoiu, s-a stins la primele ore ale diminetii de marti, 24 septembrie. Trupul neinsufletit este depus la biserica „Sfantul Teodor", unde se va oficia si slujba de inmormantare, sambata, 28 septembrie 2019, ora 13,00.…

- Un barbat a fost batut crunt, in aceasta dupa-amiaza, de o vanzatoare de la o taraba din piata “BIG” din municipiul Calarasi. Potrivit unor surse, femeia l-a lovit pe acesta in cap cu o coada de topor pana l-a umplut de sange. Totul a pornit de la o neintelegere privind calitatea unor produse

- Dat disparut sambata dimineața de catre soția lui, care anunța ca alpinistul a plecat in expediție cu trei zile in urma, Zsolt Torok a fost descoperit decedat pe munte. Trupul acestuia a fost recuperat, de la peste 2000 de metri altitudine. Decesul a fost confirmat de soția alpinistului, care a transmis…

- Tanar din Argeș, injunghiat in piept. Barbatul a decedat. Polițiștii Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș au fost solicitați sa intervina la o stare conflictuala, pe raza comunei Arefu, in cadrul careia un barbat a fost injunghiat in zona pieptului. Din primele verificari, se pare ca tragedia…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, barbatul care a sechestrat, violat și ucis doua tinere, iși bate joc de anchetatori. Luni, acesta i-a dus pe malul Dunarii, in zona Corabia, unde spunea ca ar fi aruncat trupul uneia dintre victimele sale.Sursele STIRIPESURSE.RO spun ca Dinca este un…

- Doi oameni și-au pierdut viețile miercuri seara, pe DN 3B, la intrarea in Calarași, dupa ce o motocicleta și un autoturism s-au lovit frontal. Conform informațiilor furnizate de Poliție, motocicleta care rula cu viteza mare a intrat pe contrasens și a fost acroșata de un autoturism care circula din…

- Veste trista! E doliu in lumea motociclismului! Campionul național de motociclism Ionel Pascota senior a decedat astazi, la varsta de 85 de ani. Trupul neinsuflețit al celui care a fost Ionel Pascota senior va fi depus la capela cimitirului din Giroc, județul Timiș, pana vineri.Citește și: Codrin…