Crezi că te iubeşti? Verifică aici! S-ar putea să te convingi că nu Iti neglijezi sanatatea Amani tot timpul programarea la medic, iti lasi radacinile sa creasca si iti lasi unghiile sa se ingalbeneasca? Nici macar dus nu-ti faci zilnic? Daca da, inseamna ca nu nu esti propria ta prioritate. Stai numai langa oameni toxici Te plangi tot timpul ca ai langa tine numai "nebuni", dar nici nu te lasa inima sa pleci de langa ei? Acest lucru este un semn important ca nu te iubesti. Stai in preajma acestor oameni pentru ca ai niste standarde foarte joase si nu realizezi ca se poate mai bine de atat. Dai vina pe tine pentru tot Te paraseste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

