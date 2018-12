Solstitiul de iarna 2018. Cand va fi cea mai lunga noapte din an!

Cea mai scurta zi din an si cea mai lunga noaptea a anului va fi, in noaptea de vineri spre sambata, incepand cu ora 00.23. Ca in fiecare an, desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstitiului… [citeste mai departe]