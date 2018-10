Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, participa luni 29 octombrie, de la ora 10.00 la conferința interactiva pe teme europene EuroIMPACT, organizata la București de Institutul European din Romania in parteneriat cu Hotnews.ro - StartupCafe.ro.

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu va efectua, luni și marți, o vizita oficiala in Romania, ea urmand sa aiba o intrevedere cu premierul Viorica Dancila și sa participe la conferința ”Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a UE in Romania”.…

- Comisarul european Corina Cretu a salutat vineri modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru cercetare si inovare. "Salut modul in care Romania a realizat alocarile din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru inovarea intreprinderilor mici si…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca principala preocupare a autoritatilor romane trebuie sa fie cheltuirea banilor oferiti de Uniunea Europeana, prin proiecte, spunand ca sunt miliarde de euro care asteapta la Bruxelles si abia apoi se poate vorbi de parteneriate public-private. “Cred…

- Institutul European din Romania, in parteneriat cu Hotnews.ro-StartupCafe.ro, organizeaza in perioada 29-31 octombrie 2018, la Hotel Intercontinental, București, conferința și atelierele de lucru EuroIMPACT - Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a Uniunii Europene in…

- "Nu am vazut scrisoarea doamnei Corina Cretu. Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spunea are mai mult de un sambure de adevar pentru ca si Comisa Europeana are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar, intr-adevar, proiectele trebuie sa fie pregatite.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a afirmat, luni, ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei, in contextul in care a avertizat de nenumarate ori autoritatile de la Bucuresti ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor, insa a fost apostrofata ca spune lucrurilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Initiativei celor Trei Mari luni si marti la Bucuresti, informeaza vineri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Presedintele Juncker va sustine un discurs in cadrul sesiunii plenare a summitului, intitulata…