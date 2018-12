Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul european precizeaza ca este important de știut ca fiecare dintre orașele care au constituit aceasta Alianța are la dispoziție bani in cadrul Programului Operațional Regional, mai precis in cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbana.Totodata, spune Corina Cretu, prin Articolul…

- Comisarul european Corina Cretu a dezvaluit intr-un interviu multitutindea problemelelor cu care se confrunta Romania, aratand ca o mare parte dintre acestea, inclusiv cele legate de obtinerea fondurilor europene sunt legate de inconstanta Executivului, care schimba proiectele, dupa cum schimba ministri.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și ii…

- Corina Crețu a reacționat, cu puțin timp in urma, dupa ce Darius Vallcov a aratat diferența intre costurile proiectarii și construcției unui spital in Romania și cele recomandate de instituții ale Uniunii Europene. "Romania a propus utilizarea a 300 de milioane de euro" In legatura…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat, miercuri, modificarea Programului Operational Regional (POR) 2014-2020 pentru Romania, astfel incat fondurile alocate tarii noastre sa poata fi folosite mai eficient, arata un comunicat al Comisiei Europene - CE.

- „Schimbarile pe care le-am aprobat vin tocmai ca raspuns la nevoia de a ne adapta la realitațile curente și vor ajuta Romania sa utilizeze intr-o mai mare masura fondurile pe care le are alocate, iar acestea urmand sa aiba un efect benefic in special pentru mediul de afaceri, dar vor sprijini și…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a aprobat, miercuri, modificarea Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru Romania, astfel incat fondurile alocate țarii noastre sa poata fi folosite mai eficient, arata un comunicat al Comisiei Europene - CE, scrie Mediafax.„Schimbarile…

- Autoritatile buzoiene au recunoscut ca au pierdut lupta cu detinatorul rafinariei Venus Oilreg din Ramnicu Sarat, in ciuda eforturilor depuse pentru a-l obliga sa inchida depozitul de deseuri petroliere, conform cerintelor Comisiei Europene. Termenul nu va fi respectat, din cauza unor lacune in legislatia…