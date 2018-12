Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu si-a cerut scuze, sambata, pentru faptul ca munca oficialilor de la CE a fost ignorata in toate interviurile si declaratiile guvernantilor. Ea a mai spus ca Viorica Dancila este dezinformata de cei din subordinea sa, lucru pe care i l-a transmis personal.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, si-a exprimat sambata regretul ca in 'declaratiile triumfaliste' ale autoritatilor romane privind absorbtia fondurilor europene este ignorata munca Comisiei Europene (CE) si ca sefa guvernului, Viorica Dancila, este 'dezinformata' de catre…

- Comisarul european Corina Crețu iși exprima dezamagirea fața de faptul ca Guvernul Romaniei nu recunoaște meritele Comisiei Europene pentru absorbția fondurilor europene și spune ca regreta sa constate in fiecare intalnire pe care o are cu premierul Viorica Dancila faptul ca aceasta este dezinformata…

- Comisarul european Corina Cretu si-a cerut scuze, sambata, pentru faptul ca munca oficialilor de la CE a fost ignorata in toate interviurile si declaratiile guvernantilor. Ea a mai spus ca Viorica Dancila este dezinformata de cei din subordinea sa, lucru pe care i l-a transmis personal.

- Comisarul european Corina Cretu isi exprima dezamagirea in legatura cu faptul ca guvernantii romani nu recunosc meritele Comisiei Europene in absorbtia fondurilor europene si spune ca ii pare rau sa constate, in fiecare intalnire pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila, cat de dezinformata este…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, și-a cerut scuze oficialilor europeni pentru faptul ca Guvernul de la București a ignorat munca Comisiei Europene in privința atragerii de fonduri UE și a spus ca a remarcat cu parere de rau, la fiecare intalnire cu premierul Viorica Dancila,…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, discuta cu premierul Viorica Dancila. Sorina Pintea și Paul Stanescu participa la intalnire. Corina Crețu a afirmat ca ”timpul trece”. Ea va discuta cu premierul Viorica Dancila și cu cei doi miniștri despre spitalele regionale,…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, se afla astazi și maine la București și urmeaza sa discute cu premierul Viorica Dancila. Corina Crețu este insoțita de comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger.