Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu, despre C. Cretu: Sunt convins ca este animata de intentii bune Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a avertizat ca România pierde bani din lipsa proiectelor, este 'animata de foarte bune intentii', considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Comisarul European pentru politica regionala a criticat dur luni, intr-o conferința la Bruxelles, lipsa proiectelor din partea puterii de la București și a avertizat public ca nu mai accepta „insultele din partea Guvernului Romaniei fața de munca” sa. „Chiar vreau sa va anunț public ca nu mai accept…

- "Nu am vazut scrisoarea doamnei Corina Cretu. Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spunea are mai mult de un sambure de adevar pentru ca si Comisa Europeana are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar, intr-adevar, proiectele trebuie sa fie pregatite.…

- ”Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spune are mai mult decat un sambure de adevar, pentru ca si Corina Cretu, Comisia Europeana, are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar intr-adevar proiectele trebuie sa fie pregatite. Nu se pot da bani -…

- Viorica Dancila nota 10 - Jos palaria pentru premierul Romaniei! Discursul din Parlamentul European a fost corect și onest. S-a cerut respect și demnitate pentru Romania. Pentru ca de maniera aceasta tratam și noi toate țarile din UE. Premierul i-a informat pe membrii acestui for despre abuzurile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, miercuri, despre vizita pe care președintele Senatului a efectuat-o la Parlamentul European, Tariceanu povestindu-i liderului social-democrat despre intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles. Liderul ALDE, Calin…

- “Va marturisesc ca eu chiar imi doresc ca judecatorii Curtii Constitutionale sa-i dea dreptate presedintelui Klaus Iohannis in ceea ce priveste sesizarea vizand concediul doamnei Viorica Dancila. Ii urez succes domnului Iohannis! Asta inseamna ca si concediile sefului statului au cel putin aceleasi…

- Astazi, Guvernul Romaniei se intruneste in sedinta, iar proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sunt urmatoarele:I. PROIECTE DE ORDONANTEPROIECT DE ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor…