Creștinismul și politica / VIDEO Partidele sunt factori de dezbinare a aceleiași nații și a aceluiași neam, dar nimeni nu iși da seama ca partidele politice nu sunt puse tocmai pentru un interes neaparat al poporului, ele sunt puse tocmai ca sa țina poporul impraștiat și cu diferențe de opinie, pentru ca, daca nu i-ai invrajbi intre ei și ar

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, marti, premierului Viorica Dancila, prin intermediul unei scrisori, sa includa pe ordinea de zi a viitoarea sedinte de guvern subiectul protejarii drepturilor si intereselor cetatenilor romani aflati in Marea Britanie. ”Doamna Prim-ministru, Dupa cum cunoasteti,…

- Consiliera locali USR de la Sectorul 2, Antheia Aleksandra Riesch, a fost o adepta a Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA) fondate și conduse Gregorian „Guru” Bivolaru, scrie lumeapolitica.ro. Riesch Antheia Aleksandra este un politician care a debutat in administrație odata cu apariția…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a cerut, marți, șefilor Poliției “atitudine, pregatire și prezența in strada”. Ministrul a participat la Brașov, la Convocarea anuala cu șefii structurilor centrale și teritoriale ale Poliției Romane. Cu acest prilej, ministrul afacerilor interne a abordat…

- Lucruri uluitoare ies la iveala din dosarul in care colonelul SRI Daniel Dragomir a fost “saltat” de DNA și arestat preventiv pentru mai bine de jumatate de an, pentru ca, in final, sa fie achitat pentru toate faptele pentru care fusese aruncat dupa gratii, primind cu chiu cu vai o condamnare de 1…

- Directorul executiv al Intact Media Group, Alessandra Stoicescu, moderatoarea emisiunii „100 de minute”, de la Antena 3, a explicat tranșant situația inregistrarilor in care Adrian Țuțuianu susține ca s-au dat bani la postul de televiziune ca sa nu mai apara. Adrian Țuțuianu a fost inregistrat, intr-o…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat marti, la Parlament, ca partidul sau apreciaza activitatea lui Tudorel Toader, dar ca respecta dreptul PSD de a il evalua pe ministru pentru ca portofoliul Justitiei revine formatiunii social-democrate. „Nu dorim sa ducem lucrurile mai departe decat…

- MInistrul justiției Tudorel Toader a precizat, luni seara, ca protestele magistraților in spațiul public sunt de competența Inspecției Judiciare, in condițiile in care ar fi incalcat legislația in vigoare. Inalta Cutre de Casație și Justiție a decis, luni, ca adunarile publice trebuie declarate, in…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca la acest moment, se face o evaluare a activitatii ambasadorului Romaniei la Washington, George Maior, iar, in cel mult trei saptamani, va fi facuta o propunere presedintelui Klaus Iohannis, care poate lua decizia privind o eventuala rechemare…