Crestinismul „rastoarna” puterea de la Beijing

- Un inalt responsabil chinez a denuntat virulent utilizarea crestinismului de catre 'fortele occidentale' cu scopul de a provoca instabilitate in China sau chiar pentru a 'rasturna' puterea de la Beijing, transmite marti France Presse. Partidul Comunist Chinez (PCC) este precaut in mod…

- In perioada 2-3 martie a.c., Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj – Napoca a gazduit cea de-a treia competitie regionala de robotica. In cadrul evenimentului organizat de Asociația „Nație prin Educație”, 34 de echipe de elevi pasionati de robotica s-au intrecut pentru a prinde un loc in finala campionatului…

- Mai multe echipaje de pompieri s-au indreptat, luni, catre cladirea ce adaposteste caminul cultural din localitatea buzoiana Bratilesti. Au fost anuntati ca in incinta caminului, dar si la nivelul anexelor izbucnise un incendiu. Fortele de interventie au fost suplimentate pe parcursul interventiei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, analizeaza ipoteza organizarii unui referendum pe tema reformelor economice si sociale, in contextul protestelor Miscarii “Vestele galbene”, care denunta degradarea nivelului de trai. Cu popularitatea mult in scadere dupa majorarea taxelor pe combustibil, fapt…

- Sunt din nou violente la protestele vestelor galbene. Furiosi, manifestantii au spart vitrinele mai multor magazine de pe Champs Elysee si au aruncat cu sticle incendiare in fortele de ordine. 32.000 de persoane protesteaza in intreaga Franta, pentru a noua sambata consecutiv, la chemarea Miscarii „Vestelor…

- China trebuie sa dispuna de 'cel putin trei portavioane' pentru a-si apara zona de coasta si interesele in strainatate si a evita o invazie pe teritoriul national, a apreciat miercuri un expert, ofiter de rang inalt al marinei chineze, citat de AFP, relateaza Agerpres.'Tara noastra are o coasta…

- Liderul de la Phenian a ajuns ieri, intr-o vizita surpriza, la Beijing, aliatul sau chinez, o vizita care intervine la cateva zile dupa ce Kim a amenintat ca-si va schimba atitudinea fata de SUA daca americanii isi mentin sanctiunile fata de Coreea de Nord. La ora cand un al doilea summit cu Donald…

- Producatorul de armament Norinco, o companie chineza de stat, a postat pe site-ul sau o inregistrare video care arata, timp de cateva secunde, lansarea unei bombe. Aceasta se prabuseste peste o preerie, producand o uriasa minge de foc si nori de fum negru.Pe retelele sociale, agentia oficiala…