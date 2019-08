Crestinii sarbatoresc astazi, 6 august, Schimbarea la Fata a Domnului  

Stiri pe aceeasi tema

- In sarbatoarea Schimbarea la Fata a Domnului, marti, 6 august 2019, Mons. Iosif Paulet va fi consacrat episcop si va lua in posesie canonica Dieceza Romano-Catolica de Iasi, prin impunerea mainilor PS Petru Gherghel, administrator apostolic de Iasi. Sfanta Liturghie solemna va fi celebrata in catedrala…

- Codin Maticiuc a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le dezvaluie prietenilor virtuali, ca Papa Francisc are pagina de Instagram, iar el a devenit de ieri, urmarior fidel al Suveranului Pontif. „Papa are Instagram . Ma intreb daca patriarhul nostru, celelalte fețe inalte, consilieri și…

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania, dupa o prima zi incarcata, in București, incheiata cu o ploaie torențiala. Suveranul Pontif este astazi la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie, in fața a zeci de mii de credincioși. De la Șumuleu, liderul Bisericii Catolice merge la Iași. …

- Credinciosii au inceput sa vina vineri inca de la ora 15,00, la Catedrala "Sfantul Iosif" din Bucuresti, unde, la ora 18,00, va fi oficiata Sfanta Liturghie, urmata de predica Papei Francisc. Cei care au...

- Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc la Iasi este organizata de Administratia Prezidentiala, Episcopia Romano – Catolica si partenerii locali, Dieceza de Iasi si Primaria Municipiului Iasi. Programul calatoriei apostolice pe care Papa Francisc o va face in Romania a fost detaliat pe 25 martie intr-un…

- Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti (ARCB) a inceput distribuirea biletelor gratuite pentru evenimentul „Papa la Bucuresti”, atat in format tiparit, cat si electronic. Potrivit unui comunicat al ARCB, transmis luni AGERPRES, biletele ofera acces la pelerinajul organizat pentru Sfanta Liturghie…

- Cele trei infirmiere ”ar trebui concediate” Spitalul Universitar de Urgenta. Foto: Agerpres. Cele trei infirmiere de la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti care apar într-un clip devenit viral agresând verbal pacienti ar trebui concediate, considera ministrul sanatatii,…

- Pe 10 mai, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Apostol Simon Zilotul. Este unul din cei 12 apostoli ai Mantuitorului. Traditia crestina spune ca Sfantul Apostol Simon Zilotul nu este altul decat mirele de la Cana Galileii. La nunta acestuia, Iisus a facut prima minune – prefacerea apei in vin.…