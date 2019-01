Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1699, tarul rus, Petru I, a decis ca Anul Nou sa fie sarbatorit pe 1 ianuarie si a adoptat calendarul Iulian, care este in urma cu 13 zile fata de cel Gregorian. Calendarul Iulian a functionat in Rusia pana in 1918. Cand este Revelionul 2018, pe rit vechi Crestinii ortodocsi pe stil vechi…

- In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin-Ortodoxe de Stil Vechi, indeosebi rusi lipoveni si sarbi, motiv pentru care Revelionul pe rit vechi este o sarbatoare extrem de importanta in calendar. Pentru cei care respecta calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea…

- In Romania traiesc peste un milion de crestini ortodocsi ai bisericii crestin-ortodoxe de stil vechi, ucraineni, rusi lipoveni, armeni si sarbi, care isi manifesta credinta in circa 130 de biserici, schituri si manastiri pe rit vechi. In Maramures, comunitatea ucraineana insumeaza peste 30.000 de cetateni.…

- Sarbii din Arad respecta tradițiile sarbatorilor de Craciun dupa stilul vechi. Zeci de credinciosi s-au adunat duminica seara, in Ajun de Craciun, in curtea bisericii ortodoxe sarbești, gata sa inceapa sarbatoarea. Conform tradiției, in curtea bisericii a fost aprins un foc mare din lemnul unui stejar.…

- In Romania traiesc peste un milion de creștini ortodocși ai bisericii creștin-ortodoxe de stil vechi, ucraineni, ruși lipoveni, armeni și sarbi, care isi manifesta credinta in circa 130 de biserici, schituri si manastiri pe rit vechi. In Maramureș, comunitatea ucraineana insumeaza peste 30.000 de cetațeni.…

- Obiceiurile de iarna sunt cele mai spectaculoase și intre cele mai bine conservate datini din Bucovina, in mod special de Craciun. In Bucovina, pregatirile pentru intampinarea Craciunului incep odata cu intrarea in post, dar cel mai important moment este seara Ajunului, cu masa pe care se așeaza douasprezece…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi il sarbatoresc pe 19 decembrie pe Sfantul Nicolae care s-a dedicat total slujirii credinciosilor. Sfantul Nicolae a fost episcop, la inceputul secolului al IV-lea, in Mira, cetate din tinutul Liciei, pe teritoriul Turciei de astazi. VEZI: MESAJE de SFANTUL NICOLAE.…

- Creștinii ortodocși care sarbatoresc dupa calendarul Iulian (de stil vechi) il cinstesc maine pe Sfantul Andrei. In aceasta seara, in ajunul sarbatorii, fetele nemaritate fac vraji pentru a-și afla ursitul, in timp ce femeile se ocupa de protecția casei și a gospodariei pentru tot anul ce va urma.