- In fiecare an, pe 6 decembrie, il pomenim pe Sfantul Nicolae. O sarbatoare importanta pentru noi romanii. Sfantul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor. Tocmai de aceea, sunt convins ca toți micuții vor gasi astazi, cadouri in ghetuțe. Tuturor celor care iși sarbatoresc onomastica,…

- Cetele de feciori din Tara Fagarasului, considerat cel mai vechi si bine pastrat obicei din Tara Fagarasului, din perioada sarbatorilor de iarna, se formeaza in seara de Sfantul Nicolae si se defac in ziua de Sfantul Ioan, cand, in Fagaras are loc Festivalul Cetelor de Feciori.

- Ortodocsii de stil vechi marcheaza astazi intrarea Maicii Domnului in Biserica. Sarbatoarea aminteste despre responsabilitatea crestinilor de a se pregati spiritual pentru nasterea Mantuitorului.

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2018 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- Pentru cei aproape 1000 de creștini ortodocși prezenți la Catedrala Ortodoxa „Sfantul Nicolae și Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ”– paraclis episcopal – din Sfantu Gheorghe, ziua de duminica a fost o zi de mare sarbatoare in care au participat la slujba de sfințire a lucrarilor exterioare de intreținere…

- Crestinii il sarbatoresc astazi pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, martir crestin din secolul al IV-lea. In traditia populara, sarbatoarea Sfantului Dimitrie marcheaza sfarsitul verii pastorale, fiind numita si Samedru sau Ziua Soroacelor. Cu ocazia acestei sarbatori, romanii aprind…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva, sarbatorita in chip deosebit in tara noastra in fiecare an, la 14 octombrie, s-a nascut in Epivat, Tracia rasariteana, nu departe de Constantinopol, intr-o familie de neam bun si cu credinta in Dumnezeu. A primit o crestere ...

- Creștinii ortodocși il praznuiesc in 2 octombrie pe Sfantul Mucenic Ciprian, izbavitorul de vraji, blesteme și de toata lucrarea diavoleasca. Rugaciunea Sfantul Mucenic Ciprian: Stapane Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfant și slavit ești; Imparatul…