- Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii. Exista unele traditii si obiceiuri pe care oamenii le respecta in aceasta zi. De asemenea, sunt unele lucruri pe care crestinii nu trebuie sa le faca pe data de 9 martie…

- La 9 martie, creștinii din intreaga lume ii comemoreaza pe cei 40 de Mucenici din Sevastia, martirizati in Capadochia in timpul imparatului roman Licinius. Prin tradiție, in țara noastra, in memoria martirilor din Sevastia, la marele praznic, credincioșii implinesc numeroase ritualuri. Ofrande cu…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” alaturi de Lectoratul de Limba Bulgara din cadrul Facultații de Litere a Universitatații din Craiova organizeaza luni, 3 martie 5 martie 2018, incepand cu ora 12.00, acțiunile cu titlul “Obiceiuri și tradiții comune de ...

- Începând din prima zi de primavara si pâna pe 9 martie se sarbatoresc Babele. Conform traditiei românesti, babele sunt personaje mitologice care apar la începutul lunii martie pentru a vesti venirea primaverii.

- Micul simbol al primaverii, legat cu fir impletit roșu și alb, purtat in piept sau la mana de catre fete și femei are o istorie veche pe aceste taramuri și este menit sa faca trecerea dinspre iarna spre primavara. Credintele romanesti stravechi investesc martisorul cu puteri deosebite. Martisorul este…

- Biserica Ortodoxa ii cinsteste in data de 9 martie pe sfintii patruzeci de mucenici. Acestia au murit pentru credinta lor in vremea imparatului Liciniu. Odata cu sarbatoarea crestina, au fost pastrate in memoria populara si o serie de traditii si obiceiuri care provin de la geto-daci.

- Sarbatoarea populara a iubirii, Dragobetele, este celebrata in fiecare an la 24 februarie, de romani. Pe de alta parte, data de 24 februarie marcheaza si inceputul anului agricol, momentul in care intreaga natura renaste.

- Obiceiuri și tradiții de Dragobete. Romanii celebreaza Dragobetele, sarbatoarea iubirii. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Obiceiuri și tradiții de Dragobete. Superstitiile spun ca cei care nu sarbatoreau…

- Obiceiuri, traditii si superstitii in postul Paștelui. Ce sa nu faci in Postul Mare, cel mai lung post de peste an • Ce sa nu faci in Postul Paștelui • Rugaciune de spus in Postul Mare sau Postul Paștelui. In 2018, Postul Paștelui are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, […]

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Lasatul Secului - ultima zi inainte de Postul Mare. De luni si timp de șapte saptamani, credincioșii nu vor mai manca lactate, oua, carne si peste.

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- MOSII DE IARNA 2018. Sâmbata, 10 februarie, se sarbatoresc MOSII DE IARNA 2018. În fiecare an, în ziua de sâmbata dinaintea duminicii Înfricoșatoarei Judecați, creștinii ortodocși din

- Intampinarea Domnului, 2 februarie sarbatoare. La 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, se celebreaza Intampinarea Domnului. In credința populara aceasta zi mai este cunoscuta sub denumirea de „Ziua Ursului”, scrie realitatea.net.

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim.

- Pe 14 ianuarie crestinii ortodocsi marcheaza sarbatoarea Sf. Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai bisericii ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. Sf. Vasile s-a nascut in Pont in jurul anului 329.

- Crestinii ortodocsi de stil vechi marcheaza astazi ajunul Sfantului Vasile. De aceasta zi sunt legate multe traditii si obiceiuri populare.In seara de 13 ianuarie, dupa ce apune soarele, cetele de uratori pornesc din casa in casa cu "Plugusorul".

- Creștinii copti din Egipt au participat, ieri, la liturghia de Craciun, intr-o noua catedrala, cu masuri stricte de securitate, dupa un an marcat de atacuri jihadiste sangeroase asupra acestei comunitati crestine.

- TRADITII DE SFANTUL IOAN. In fiecare an, la 7 ianuarie, romanii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan (Ziua sfantului Ioan Botezatorul, Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul Domnului"). Aproximativ doua milioane de romani poarta numele sfantului.

- Duminica, 7 ianuarie, credinciosii il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, ocazia cu care aproape doua milioane de romani, care poarta numele Sfantului Ioan, isi vor serba onomastica.Cand Mantuitorul a aparut pe malul Iordanului, Sfantul Ioan Botezatorul, luminat de Duhul Sfant, l-a recunoscut…

- Cum sarbatoresc ortodocsii de rit vechi Nasterea Domnului. Traditii de Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul…

- Crestinii ortodocsi de stil nou sarbatoresc astazi Boboteaza, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a fost botezat in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Preotii oficiaza liturghii speciale si fac agheasma.

- Ortodocsii sarbatoresc astazi, 6 ianuarie, Boboteaza, ultima zi a ciclului sarbatorilor de Anul Nou, marcata in calendarul crestin de celebrarea Botezului Domnului. Este dedicata purificarii mediului inconjurator, in special a apelor, de fortele malefice.

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, creștinii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in Iordan. Aproape 2.000.000 de romani iși aniverseaza onomastica de Sfantul Ioan. Ioan Botezatorul a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea…

- BOBOTEAZA 2018. Traditii si obiceiuri de Boboteaza. Ortodocsii se pregatesc pentru sarbatoarea Bobotezei din 6 ianuarie, când slujbe speciale de sfintire a apelor se vor tine în localitatile riverane.

- Astazi e zi importanta pentru credincioșii care se pregatesc de sarbatoarea Bobotezei. Pe 5 ianuarie, in Ajunul Bobotezei, se ține post negru, nu se mananca și nu se bea nimic. Canoanele Bisericii invața ca in Ajunul Bobotezei se ajuneaza total, (Canonul 1 al Sf. Teofil al Alexandriei), iar a doua zi…

- Exista multe obiceiuri si superstitii legate de prima zi din noul an, in care se sarbatoreste Sfantul Vasile cel Mare. In ziua de Sfantului Vasile cel Mare e bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni cutia ...

- Sarbatorit de creștini in prima zi a anului, 1 ianuarie, Sfantul Vasile este unul dintre cele mai complexe personaje din tradiția Bisericii. „Primul petrecareț”, cel „pazitor de duhuri rele” și „cu mare putere asupra dracilor”, Sfantul Vasile ne-a lasat o mulțime de obiceiuri, tradiții și superstiții…

- Sfantul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. S-a nascut in Pont in jurul anului 329 si a murit in Cezarea in ziua de 1 ianuarie 379. Provenea dintr-o familie crestina binecunoscuta - tatal sau, Sfantul…

- Cum se sarbatoreste ANUL NOU in jurul lumii. Obiceiuri si traditii diverse si inedite la mai multe popoare Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor…

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. In traditia populara se spune ca Sfantul Vasile s-a rugat de Dumnezeu…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924.

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii. Vezi…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial.

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- CRACIUN FERICIT! Dintre toate sarbatorile de iarna, Craciunul este cea mai așteptata, reprezentand o adevarata renaștere sufleteasca. Pe 25 decembrie celebram Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos. Se spune ca in aceasta zi sfanta se reunesc toti membrii familiei pentru a avea un an mai bogat. Craciunul…

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil nou. Sarbatoarea Craciunului aminteste de evenimentul care s-a produs acum mai bine de doua mii de ani. Astfel, potrivit sfintelor scripturi, Iisus Hristos a venit pe lume in cetatea Bethleemului.

- Crestini di toata lumea sarbatoresc astazi Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. Craciunul este un cuvant de origine latina care ar insemna, dupa unii filologi, "creation", adica nascut la inceputul erei crestine.

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…

- Ziua Craciunului se bucura de o pregatire speciala inca din ziua premergatoare acestei sarbatori, numita Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. La sate, indeosebi, sunt pastrate mult mai bine tradițiile acesteia.

- In India, numai 2,5% din populatie este crestina. Crestinii de aici ofera cadouri si au masa incarcata cu bunatati ca si in restul lumii, insa din cauza ca in India nu se gasesc brazi ori pini pentru a fi decorati, de obicei, impodobesc un banan sau un mango. De asemenea, frunzele acestor pomi sunt…

- Sarbatoarea Craciunului se apropie cu pași repezi, iar romanii fac eforturi pentru a termina pregatirile pentru masa de Craciun, a cumpara cadourile pentru cei dragi și pentru a-și pregati casele pentru cea mai mare și importanta dintre sarbatorile de iarna.

- Solstițiu de iarna se produce, in 2017, pe 21 decembrie, la 18:28 (ora Romaniei). Incepand de la aceasta data, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator. Solstițiul de iarna reprezinta cea mai scurta zi și cea mai lunga noapte a anului.

- Știați ca… Traditia pomului de Craciun este o reminiscenta a traditiilor vechi pagane prin care se venerau copacii? Crestinii au preluat aceasta traditie, aducand in casa pomi pe care ii decoreaza pe perioada sarbatorilor de iarna. Multi oameni cred ca Iisus Hristos s-a nascut pe 25 decembrie? Nu exista…

- Duminica, 17 decembrie 2017, ora 15.00, Caminul Cultural din Gura Raului gazduieste o incursiune in lumea satului traditional romanesc, in miez de decembrie. Colindele strabune și faine personajele de poveste, vor umple sarbatoarea, in cadrul Spectacolului de Datini si Obiceiuri de Craciun. Read More...

- Lumanari, gogoși dulci și tradiții in ajunul sarbatorii iudaice Hanuka. Sarbatoarea Luminii a inceput ieri si va dura opt zile. In fiecare seara vor fi aprinse lumanari pe menora - un candelabru cu opt brate.

- Glasul colindului e sfant și bun și chiar și din chitara ține datul cel strabun... Grupul vocal-instrumental „Heltau”, condus de prof. Stela Konrad și prof. Adina Fulop, a colindat la Biserica „Sfinții 40 de Mucenici” din Cisnadioara, județul Sibiu. Read More...

- In fiecare an, pe 9 decembrie, Biserica praznuiește ziua Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Domnului Iisus Hristos. In aceasta zi se face face pomenirea vestii date de Arhanghelul Gavriil Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Acesta a instiintat-o despre sfanta zamislire a Preacuratei Maicii lui…