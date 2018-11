Creştinii din biserică s-au cutremurat. Chipul FIAREI a apărut într-una dintre picturi FOTO Creștinii au venit, ca de obicei, la rugaciune, scrie a1.ro. Era o zi ca oricare alta atunci cand unul dintre cei prezenți in Basilica Sfantului Francis Assasi din Italia a observat un detaliu șocant! O fresca i-a atras atenția unuia dintre credincioși. Mai exact, privita dintr-un anumit punct, in interiorul norilor se poate distinge clar chipul Necuratului. Totuși, timp de sute de ani acest detaliu a stat ascuns, fiindca totul se poate vedea dintr-un anumit unghi, dar in mod sigur nu de catre cei care stau pe podea și privesc in sus. Abia cand un expert a folosit o scara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

