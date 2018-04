Creştinii celebrează Floriile, care marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de Pasti. Astazi, peste 1,3 milioane de romani isi serbeaza onomastica, cei mai multi avand numele Florin, Viorica si Florentina. Cu o saptamana inainte de patimile sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim pe un asin, inconjurat de cei 12 apostoli. Multimea, recunoscandu-l ca pe… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

- Administratorul parohial al Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail”, Stelian Veres, a declarat, duminica, ca, în ziua de Pasti, credinciosii aduc la biserica bucate care sunt binecuvântate la Liturghie dupa care acestea sunt duse la familii pentru a putea fi mâncate dupa…

- Sute de credincioși din Campina și localitațile invecinate, preoți și maicuțe din parohiile care aparțin de Protoieria Campina au participat in aceasta dupa-amiaza la tradiționala Procesiune de Florii. Este un eveniment religios deosebit, organizat an de an in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica romano-catolica „Sf. Treime” din Piata Mare din Sibiu, alaturi de sotia sa, Carmen, cei doi urmand sa participe la slujba de Inviere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Invierea din morti nu este o tema specific crestina. Exista paralele la simbolistica crestina in mitologie, in credinte si traditii religioase dintre cele mai diverse, cu mult mai vechi decat crestinismul. Astfel, regasim trimiteri legate de invierea unui erou-cult in diverse alte traditii. Sambata-seara…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Mesaje frumoase de Florii, sarbatoarea care pica anul acesta duminica, pe 1 aprilie. La aceasta data creștinii ortodocși sarbatoresc intrarea lui Iisus in Ierusalim. Foarte mulți romani iși serbeaza onomastica cu aceasta ocazie, așa ca am pregatit pentru voi o mulțime de mesaje frumoase de Florii, felicitari…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, ziua semnifica reinvierea naturii. De Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei...

- In Duminica Floriilor praznuim Intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim, ca imparat biruitor, cu infatisare smerita, venind calare pe manzul asinei, implinindu-se astfel o profetie facuta cu 400 de ani inainte de venirea lui Mesia. Anul acesta, sarbatoarea Intrarii Domnului in Ierusalim, cunoscuta…

- Aproape 100 de cugireni si 38 de vinereni, care anul acesta implinesc onorabila varsta de 60 de ani, vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Aproape 1,4 milioane de romani isi serbeaza onomastica de Florii, cei mai multi avand numele Florin, Viorica si Florentina. In duminica Floriilor sunt serbati cei care poarta nume de flori, Viorel, Viorela, Margareta, Camelia, Brandusa sau Lacramioara, dar si cei care sunt botezati Florin, Florina sau…

- Marea Sarbatoare a Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), ziua fiind cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. In aceasta zi crestinii sarbatoresc intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim, inainte de…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Parintele Constantin Necula a transmis din Florența, unde participa la un eveniment cultural-religios prin care romanii din Toscana marcheaza Centenarul Marii Uniri, un mesaj de Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului. ”Este ziua lui «Bucura-te!», salutul pe care il acorda Biserica…

- În Apus, aceasta sarbatoare este numita si sarbatoarea Zamislirii Domnului, iar în calendarul popular, Buna Vestire este cunoscuta sub denumirea de Blagovestenie sau Ziua Cucului. Buna Vestire este o sarbatoare crestina care se celebreaza pe data de 25 martie a fiecarui an în…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro, citat de Mediafax. Aceasta zi este legata de o serie ...

- BUNA VESTIRE 2018. Duminica, 25 martie, crestinii praznuiesc prima sarbatoare a Maicii Domnului: Buna Vestire. Aceasta sarbatoare, denumita popular si Blagovistenie, aminteste de ziua în care Arhanghelul Gavriil îi da Fecioarei vestea ca va avea un

- Romanii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire. Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii Domnului. Prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii…

- Ziua de 25 martie, a fiecarui an, este cunscuta sub numele de Buna Vestire, dar si de Blagovestenie sau Ziua CuculuiEste o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, potrivit Crestinortodox.ro.Buna Vestire este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice, dar cel mai mare pacat in aceasta zi este…

- Biserica crestina praznuieste vestea adusa Fecioarei Maria de Arhanghelul Gavriil, ca va naste Fiul fara inaintasi, Iisus Hristos. Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria ca va naste pe Mantuitorul lumii,...

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- In paralel cu calendarul fix, in aceasta perioada a Postului Paștelui, se observa și alte sarbatori dedicate animalelor salbatice. De Miezul Paresimilor, de exemplu, sunt ecouri din vechime ale unei zile a șarpelui. Astfel, cu o saptamana inainte de Moșii de Florii, strabunicii noștri serbau Ziua Ursului.…

- Sarbatoare mare pe 25 martie 2018. Tradiții și superstiții de Buna Vestire. Data de 25 martie este foarte importanta pentru creștinii ortodocși, pentru ca in aceasta zi este prima mare sarbatoare de primavara – celebrarea momentului anunțarii Fecioarei Maria de catre Arhanghelul Gabriel ca va concepe…

- Paștele este considerat ca fiind cea mai importanta sarbatoare din calendarul ortodox. Prima zi de Paste vine cu o serie de traditii si obiceiuri specifice, pe care credinciosii le respecta anual. Iata care este explicația lor și de ce sa le ții.

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- In acest an, Paștele ortodox este sarbatorit pe 8 aprilie. Sarbatoarea Invierii Domnului nu este doar despre luarea mesei in familie și despre pregatirea preparatelor alese. Paștele este și despre tradiții. Iata care sunt obiceiurile pascale pentru fiecare regiune a țarii noastre.

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Așezamantul Social- Cultural al Bisericii ”Sf. Inviere” Suceava, Parohia ”Sf. Inviere” Suceava și Asociația Familia Ortodoxa organizeaza duminica, 25 martie, de la ora 18:30, la Biserica ”Sf. Inviere” (Trei Clopote) Suceava, un Concert de Buna Vestire, la care ...

- Mai este puțin pana cand vom sarbatori Paștele, iar ciocnitul oualor este tradiția principala a acestei sarbatori. De ce vopsitul oualor este un obicei de importanța pentru creștini și in ce zi din Saptamana Mare ar trebui ca acesta sa fie respectat.

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- In contextul manifestarii religios-culturale ''Icoana - Fereastra spre Dumnezeu'', parintele a vorbit despre importanta icoanelor, dar a raspuns si intrebarilor despre post, relatiile interumane sau rolul Bisericii. "Postirea in sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care il…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- Lasatul secului de branza pentru Postul Pastelui 2018 mai poarta numele de Duminica iertarii, potrivit calendarului ortodox 2018 si este ultima zi dinaintea Postului Pastelui. In calendarul bisericesc, Lasatul Secului are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paste: Duminica Infricosatei…

- In fiecare an, in ziua de 30 ianuarie, credincioșii sarbatoresc Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvantatorul și Ioan Gura de Aur. Ei au trait la sfarșitul secolului al IV-lea și inceputul secolului al V-lea. Fiecare dintre ei a avut o contribuție esențiala la teologia creștina.…

- "Tineretul din ziua de azildquo; o expresie pe care o auzeam si noi la parintii nostri si poate ne dadeam ochii peste cap, exasperati, cand ne o spuneau , dar pe care o folosim si noi acum, parinti fiind, cu un pic de teama poate. Cu siguranta, multe s au schimbat din copilaria noastra si pana azi,…

- TRADITII DE BOBOTEAZA. Canon de rugaciune la Praznicul Botezului Domnului (1) Tropar la Praznicul Botezului Domnului, glasul 1: In Iordan Botezandu-Te Tu, Doamne, inchinarea Treimii s-a aratat. Ca Glasul Parintelui a marturisit Tie, Fiu Iubit pe Tine numindu-Te; si Duhul, in Chip de…