- In a sasea duminica din Postul Pastelui,crestinii ortodocsi praznuiesc Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele. Exista mai multe traditii si superstitii de Florii, cele mai multe de origine pagana. Sarbatoarea Floriilor este dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. In…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

- Mesaje de Florii 2018. Crestinii praznuiesc, duminica, 9 aprilie, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- SMS-uri, felicitari și urari onomastice creștine de Sarbatoarea Floriilor 2018 • Mesaje de Florii • Urari de Florii | sebesinfo.ro Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica Floriile, ziua in care, in mod tradițional, persoanele cu nume de flori iși aniverseaza onomastica. ziarulunirea.ro va pune la dispoziție…

- Duminica Floriilor 2018. Floriile. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Daca vremea capricioasa a facut ca editia din acest an a Ostermarkt sa se desfasoare intr-o configuratie restransa, Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" s-a gandit sa va aduca lumina, culoare si gusturi savuroase cu ocazia Sarbatorilor de Florii si Paste. Bunatati alimentare facute dupa retete si metode…

- Guvernul Dancila nu va plati bugetarilor salariile înainte de Paște. Ramâne de vazut ce raspuns oficial vor primi bugetarii, având în vedere ca este nevoie de un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial pentru

- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor (SPLCEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in contextul sarbatorilor pascale. Astfel, vineri, 6 aprilie a.c., sambata 7 aprilie a.c. și luni 9 aprilie…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, ziua semnifica reinvierea naturii. De Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj recomanda cu fermitate respectarea masurilor minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sarbatorilor de Paste. Masurile ce vizeaza lacasurile de cult sunt evitarea desfasurarii slujbelor religioase in…

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Intre 30 martie și 9 aprilie, mai multe instituții sucevene se vor implica in asigurarea masurilor vizind siguranța alimentara, ordinea publica și siguranța populației, in perioada sarbatorilor Pascale. Conform unei decizii luate in ședința de joi a , este vorba despre Direcția Sanitar Veterinara, Comisariatul…

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata…

- Chiar daca este finalul lunii martie, iubitorii schiului au avut posibilitatea sa practice acest sport pe partiile din Poiana Brasov. Avand in vedere conditiile meteo favorabile si starea foarte buna a partiilor, weekend-ul trecut, numarul turistilor a crescut, astfel ca s-a ajuns la peste 2 milioane…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Dupa sapte saptamani de post si smerenie, credinciosii sarbatoresc Invierea Domnului, prilej mare de bucurie, cinsitit printr-un ospat imbelsugat, format din preparate culinare specifice. Perioada de dinainte si dupa Paste este presarata cu numeroase obiceiuri care s-au transmis din generatie in generatie…

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- Proiectul „Exista viata dupa cancer” cuprinde lansarea cartii cu acelasi nume, semnata de Mihaela Palade Gheran, si vernisajul unei expozitii de fotografie, realizata de Dragos Iliescu, in care sunt prezentate portretele celor cinci fosti pacienti, diagnosticati cu cancer in urma cu 10 ani.

- Situata in sud-vestul Turciei, in apropiere de templul dedicat zeului Pluto, „Poarta Iadului“ a fost descoperita in 2013 de o echipa de arheologi italieni. Din cauza nivelului ridicat al emisiilor de gaze toxice, locul a fost apoi asociat de-a lungul secolelor cu moartea, scrie CNN.

- Intr-o declaratie a liderilor crestini din Ierusalim se anunta ca biserica va fi redeschisa miercuri dimineata. "Biserica Sfantului Mormant va fi redeschisa pentru pelerini maine, la ora 04,00 (02,00 GMT)", au indicat bisericile crestine, potrivit AFP. Biserica Sfantului Mormant,…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, locul unde, potrivit traditiei crestine, a fost crucificat si inmormantat Iisus Hristos, era in continuare inchisa luni dimineata, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP. Perioada pentru care cel mai sfant loc al crestinatatii…

- Transgaz a realizat un profit net de peste 602 milioane de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,28% fata de perioada similara din 2016, se arata intr-un raport al companiei, transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din exploatare inainte de echilibrare si de activitatea de constructii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de 1,7 milioane de lei in urma controalelor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna, verificari ce au vizat modul de etichetare, comercializare si depozitare a produselor alimentare specifice, potrivit unui comunicat…

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- Astazi creștinii ortodocși serbeaza Inchinarea Cinstitelor Lanturi ale Sfintului Apostol Petru. Conform tradiției, in trecutul indepartat, satenii care aveau vite, credeau in existența unui patron al lupilor, care sa-i conduca, caci aceștia erau deosebit de periculoși, mai ales, in timpul iernii. Se…

- Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta daune pentru "onorariile avocatilor, indemnizatia ca presedinte ASF pentru perioada mandatului de cinci ani, din care a efectuat doar patru luni, si o mica parte ca daune morale materiale". Acesta a mai declarat ca a fost achitat in cele patru capete…

- Crestinii ortodocsi care se conduc de calendarul Iulian il sarbatoresc astazi, 20 ianuarie, pe Ioan Botezatorul – Inaintemergatorul Domnului, unul dintre cei mai venerati sfinti. Acesta este sarbatorit in ziua de dupa Botezul Domnului (Boboteaza), incheind sirul Sarbatorilor de Iarna.

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- Peste 2 milioane de romani - aproape 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati - poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-si, duminica, onomastica. Cele mai populare nume sunt Ioan, Ion, Ioana si Ionela, insa exista si derivate ale acestora, precum Jan, Ivan, Nela si Onuta.

- Este zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatoreste in fiecare an pe 7 ianuarie. Cu aceasta ocazie, traditia populara spune ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna, incepute de Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica.

- Pe 7 ianuarie, Biserica Ortodoxa praznuieste Soborul Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului. Boboteaza si ziua Sfantului Ioan Botezatorul marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna si, totodata, al celor dedicate nasterii lui Iisus Hristos. Peste 1,9 milioane de romani isi serbeaza…

- In statiunile din tara au ajuns de Revelion peste 167.000 de turisti, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% comparativ cu Revelionul anterior, reiese din calculele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cele mai cautate…

- In perioada sarbatorilor de iarna și in primele zile ale anului 2018, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fața de o perioada normala a anuntat Politia de Frontiera. In perioada 18 decembrie 2017 — 01 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

