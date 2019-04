Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, Ministru al Sanatatii le-a transmis romanilor un mesaj calduros cu ocazia dublei sarbatori de duminica, 21 aprilie. “Tuturor celor care sarbatoresc astazi Pastele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu incredere, lumina, iubire si speranta. „Cristos a inviat!” Totodata, celor care…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume de flori. In duminica…

- Învierea lui Cristos din morti trebuie sa-i faca pe oameni sa descopere minunea normalului, este de parere purtatorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc Dobos.

- Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc, duminica, Pastele, sarbatoarea bucuriei, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Crediciosii ortodocsi serbeaza Floriile sau Duminica…

- OBICEIURI și TRADIȚII de Paștele catolic. Cum sarbatoresc Invierea Domnului creștinii catolici din intreaga lume. Duminica, credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc Paștele. Invierea este celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani. Alaturi de…

- In 2019, sarbatorile de Paște catolice vin cu o saptamana mai devreme fața de cele ortodoxe. Catolicii vor celebra sarbatoarea pe 21 aprilie, iar ortodocșii vor sarbatori Invierea Domnului pe 28 aprilie. Abia in anul 2025 va mai fi sarbatorita in aceeași zi de toata lumea, pe 20 aprilie, dar și in 2028,…