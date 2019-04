Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si-a exprimat “tristetea” in urma atentatelor comise in Sri Lanka care au indoliat duminica Pastelui Catolic, declarandu-se aproape de “toate victimele acestei crude violente”, informeaza Agerpres, citand AFP. Cel putin 158 de persoane, intre care 35 de straini, ...

- Șerban Copoț a transmis un mesaj dureros pe contul de socializare, dupa atacurile cu bomba din Sri Lanka, in urma carora peste 160 de oameni și-au pierdut viața. Artistul a petrecut o perioada de timp in Sri Lanka, acolo unde a filmat pentru emisiunea Asia Express. „Sri Lanka! Comunitatea creștina este…

- Paștele Catolic are loc astazi, 21 aprilie 2019, in timp ce credincioșii ortodocși praznuiesc Floriile, sarbatoarea Intrarii lui Iisus in Ierusalim. Duminica viitoare, in calendarul creștin ortodox, pica Paștele Ortodox, sarbatoarea Invierii.

- Mai mule explozii au avut loc la doua biserici și in alte zone din Sri Lanka, in ziua in care creștinii catolici sarbatoresc Paștele, relateaza BBC News. Cel puțin 80 de persoane au fost internate la un spital din capitala Colombo, potrivit unor surse citate de AFP. In total, șase explozii ar fi avut…

- Crestinii ortodocsi tin cont de o mare sarbatoare pe 25 martie. Buna Vestire este sarbatorita atat de ortodocși, cat și de catolici. In popor se numeste "Blagovestenia" si este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu.

- Morandi a revenit in forța: Kalinka are peste 40.000.000 de vizualizari pe YouTube, sute de mii de stream-uri pe platformele digitale, si este difuzata pe numeroase radiouri sau televiziuni muzicale la nivel mondial. Romania, Polonia, Grecia, Turcia, Rusia, Croația, Germania, Ungaria, Israel, Bulgaria,…

- Calendar ortodox 14 februarie 2019. Crestinii ortodocsi nu-l sarbatoresc joi pe Sfantul Valentin(ocrotitorul dragostei). Cu toate ca, Valentine`s Day este o sarbatoare adorptata peste tot in lume, calendarul ortodox praznuieste alt sfant in aceasta zi.