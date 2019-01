Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și militarii au inceputul anul cu dreptul, intrucat de la 1 ianuarie 2019 vor beneficia de creșteri salariale insemnate, grație Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 114/2018, prin care au fost adoptate masuri ce privesc drepturile banești ale personalului din instituțiile publice din sistemul…

- Pe 17 decembrie 2018, presedintele Romaniei a promulgat, prin Decretul nr. 1249, legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81 2018 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, persoanele…

