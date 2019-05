Stiri pe aceeasi tema

- China a anunțat luni ca nu este interesata sa încheie un acord nuclear cu SUA și Rusia, afectând planurile președintelui american Trump legate de încheierea unui tratat între cele trei națiuni, potrivit CNN. Potrivit CNN, Trump lua în considerare posibilitatea unui…

- ​Președintele american Donald Trump a ridicat duminica presiunea asupra Chinei privind negocierile comerciale, declarând ca tarifele SUA pentru anumite produse vor crește vineri la 25% și ca mai multe bunuri chinezești se vor confrunta cu tarife suplimentare, relateaza Reuters."De 10…

- Președintele chinez Xi Jinping s-a adresat tinerilor din China, cerându-le sa se dedice Partidului Comunist și avertizând ca nu este loc pentru cei care nu fac o prioritate din nevoile poporului, scrie Reuters. Declarațiile vin cu ocazia comemorarii protestelor studențești din 4…

- Cererea globala de aur va creste in 2019 pana la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, in conditiile in care consumul ridicat de metal galben al producatorilor de bijuterii va compensa pentru scaderea achizitiilor de aur ale bancilor centrale, sustin analistii de la firma de consultanta Metals…

- Președintele chinez Xi Jinping a afirmat ca statele dezvoltate din Vest au o serie de avantaje economice, tehnologice și militare in fața Chinei, motiv pentru care Partidul Comunist trebuie sa realizeze ca anumite persoane se vor folosi de aceste aspecte pentru a critica eșecurile socialismului, potrivit…

- Inaltul reprezentant al guvernului chinez, consilierul de stat Wang Yi, a declarat vineri ca sancțiunile straine nu vor face decat sa inrautațeasca situația din Venezuela, iar China continua sa susțina cautarea unei solutii politice, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a anuntat ca va incepe demersurile pentru suspendarea oficiala a majorarii tarifelor comerciale impuse importurilor din China, in urma deciziei presedintelui Trump de amanare a termenului de 1 martie pentru incheierea unui acord comercial intre…

- Președintele american Donald Trump a declarat duminica ca va intarzia majorarea tarifelor la marfurile chinezești programata vineri, menționand "progrese substanțiale" in discuțiile comerciale dintre SUA și China in weekend, relateaza Reuters.