Creșterea salariului minim și salariul mediu în 2020 Programul de guvernare mai prevede și creșterea ponderii alocate remunerarii salariaților in PIB la 38% in 2019 și 40% in anul 2021. O varianta care este luata in calcul este ca incepand de anul viitor, valoare salariului minim brut pe economie sa se faca in raport cu salariul mediu brut. CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DCBUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

