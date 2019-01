Creşterea salariului minim NU-I SCAPĂ pe români de sărăcie Potrivit acestuia, cine lucreaza cu program intreg trebuie ferit de saracie. „Salariul minim a fost gandit in acest scop. Unele state europene au realizat dezideratul mai bine, altele mai rau. Rezultatul este surprinzator”, scrie dw.com. In Germania salariul minim pe economie este printre cele mai ridicate in Europa. Cine lucreaza cu program intreg si beneficiaza de salariul minim castiga lunar aproximativ 1500 de euro brut. Si salariul minim creste. Incepand cu acest an angajatorul trebuie sa-si plateasca angajatii cu cel putin 9,19 euro pe ora, cu 35 de centi mai mult decat pana acum. La… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- O ampla analiza efectuata de Kira Schacht pentru Deutsche Welle arata ca Romania este tara europeana cu cei mai multi beneficiari de salariu minim, care, desi a crescut, nu-i scapa pe romani de saracie absoluta. „Saracia absoluta este insa larg raspandita in Romania”, arata unul dintre specialistii…

