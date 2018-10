Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a facut public documentul care sta la baza propunerii de creștere a salariului minim de la 1 noimebrie la 2080 lei, posibila masura sambata anunțata de Lia Olguța Vasilescu. Documentul nu prevede insa și impactul bugetar al implementarii masurii.Citește…

- Comisia Naționala de Prognoza (CNSP) a publicat un document in care prezinta motivele pentru care propune creșterea salariului minim din acest an, in loc din 2019, așa cum era vorba inițial. De asemenea, in loc de o creștere a acestuia cu 150 lei, acum este vorba despre 180 lei. Din declarațiile ministrului…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat propunerile pentru cresterea salariului minim brut, confirmand anuntul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, conform careia el va fi majorat chiar de la 1 noiembrie si urmeaza sa fie diferentiat in functie de studii si vechime.

- "Dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani. Aveti mai jos analiza Comisiei de prognoza si a MMJS si calendarul…

- "Iar "s-a blocat guvernul", iar "nu mai sunt bani de pensii și salarii", iar "nu se aplica legea salarizarii". Asta aud de la opozitie din doua in doua luni. Și iar raspundem: așa cum nu ne-am blocat pana acum și cum am gasit fondurile necesare plații pensiilor și salariilor, așa se va intampla și…

