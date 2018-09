Stiri pe aceeasi tema

- Federația „Solidaritatea Sanitara” publica concluziile studiului Influența calitații vieții profesionale asupra tendinței de migrare pentru munca a personalului din sanatate. Cercetarea a fost comandata de Federația „Solidaritatea Sanitara”, fiind desfașurata de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Sociala…

- Este concluzia unui studiu comandat de federația Solidaritatea Sanitara, ai carei reprezentanți precizeaza ca exista suficiente instrumente pentru a diminua acest fenomen, insa acestea nu sunt folosite de autoritați. Centrul de Cercetare si Dezvoltare Sociala „Solidaritatea” a efectuat, in perioada…

- Caminul pentru Persoane Varstnice gazduieste, in prezent, 160 de beneficiari. Dintre acestia, 84 sunt dependenti, fara a insemna neaparat ca sunt imobilizati la pat, 68 semidependenti, iar opt dintre ei sunt independenti. De ingrijirea acestor batrani se ocupa 17 asistente medicale, 28 de…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” sustine ca aproximativ 30.000 de medici si asistenți medicali ar putea beneficia de orele suplimentare și orele de garda, la calculul pensiei. Dupa majorarea salariilor, reglementarea sporurilor și obținerea altor drepturi pentru angajații din sanatate, sindicalistii…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” solicita Guvernului (in calitatea de inițiator al proiectului privind noua lege a pensiilor) și Parlamentului Romaniei introducerea echitații in sistemul de pensie prin luarea in considerare in calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariaților,…

- Proiectul Legii pensiilor va fi publicat joi seara, la ora 21.00, pe site-ul Ministerului Muncii. "Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si-a prezentat bilantul dupa 6 luni de mandat. Cresterea salariilor medicilor, introducerea a 35 de noi medicamente pe lista celor compensate sau gratuite si reguli noi pentru romanii care au nevoie de tratamente in strainatate se numara

- Guvernul a aprobat un proiect de lege privind modificarea și completare unor acte legislative în vigoare, prin care se intenționeaza soluționarea mai multor probleme cu care se confrunta asistența medicala primara ( AMP). Dupa adoptarea proiectului în Parlament, rolul medicilor de familie…