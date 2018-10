Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit analiștilor de la KeysFin, un semnal de alarma vine din zona insolvențelor, unde numarul companiilor cu afaceri mai mari de 1 milion de euro, care au intrat in insolvența in prima parte a anului curent, este in creștere. "Sunt presiuni tot mai mari pe lanțul economic. Creșterea prețurilor…

- La data de 15 septembrie 1998 intra in vigoare o Hotarare de Guvern care diviza CFR in mai multe companii feroviare (Infrastructura, Marfa, Calatori, Administrare etc.), la recomandarea Bancii Mondiale. Problemele cu care se confrunta azi sectorul feroviar sunt aceleasi ca in urma cu 20 de ani.

- Diferența dintre salariile de la stat și cele din mediu privat s-a triplat in ultimii trei ani. Așa arata statisticile oficiale. De exemplu un angajat la privat caștiga, in medie, cu 60 la suta mai puțin decat un angajat din administrația publica. Iar prognozele statului arata ca aceste diferențe vor…

- Salariul mediu net din luna iulie a fost de 2708 lei, in scadere fata de iunie 2018 cu 13 lei, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica intr-un document care prezinta si cele mai bine platite sectoare.

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie la 4,56%, de la 5,4% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania sustine lansarea unui dialog public prin care asociatiile patronale si cele sindicale sa ajunga la un consens referitor la stabilirea sau eliminarea salariului minim pentru sectorul privat, conform unui comunicat remis, luni, Agerpres. “Apreciem ...

- BANAT Vremea va fi calduroasa in orele amiezilor aproape pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza. Media regionala a temperaturilor maxime diurne se va situa frecvent in jurul a 32 de grade, cu o ușoara tendința de scadere abia la sfarșitul celei de a doua saptamani,…

- Ministrul Finanțelor, Eugern Teodorivici, a declarat ca este de parere ca salariul minim ar trebui eliminat din sectorul privat, in condițiile in care statul nu ar trebui sa intervina in economie. Într-un interviu acordat DCNews, Eugen Teodorivici a precizat că el eeste adeptul ideii că…