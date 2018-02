Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a depasit joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- BNR a reluat in toamna anului 2017 injectiile de lichiditate, dupa o pauza de aproximativ doi ani, in conditiile in care a inceput raliul dobanzilor pe piata interbancara, urcand tensiunea romanilor cu imprumuturi in lei. Cumulat, BNR a injectat in acest an in sistem 43,7 mld. lei prin 8 licitatii…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Cresterea dobanzilor este unul din cele mai mari riscuri pentru romani si anul viitor, avertizeaza economistii, care sustin ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, va continua majorarea si in 2018.

- ROBOR la 3 luni - indicele in functie de care se calculeaza dobanzile celor mai multe credite in lei - a scazut la nivelul de 2,10%, cel mai mic din ultima luna, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni este indicatorul principal…

- Intr-o postare pe Facebook, vicepresedintele PNL Florin Citu sustine ca "ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei". Senatorul PNL Daniel Zamfir a dat o replica pentru DCNews la aceasta propunere imperativa a lui Florin Cițu.Fost ministru al Justitiei, mesaj TRANSANT pentru protestatari:…

- ”Dragnea si Valcov dau foc economiei! La inceputul anului rata inflatiei 0%. Dupa 11 luni in care Dragnea si Valcov au administrat economia, rata inflatiei 3.2%! (publicat astazi de INS) ROBOR - trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei! ( daca nu vrem rata inflatiei la 10% in cateva luni. Sau…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit ouale, urmate de transportul aerian, unt, citrice si energia electrica, arata datele Statisticii. Aceasta inflamare a preturilor…

- Indicele ROBOR a ajuns luni la cel mai mare nivel din octombrie 2014 incoace , iar acest lucru se traduce prin rate mai mari, in special pentru cei cu credite ipotecare in lei. Pe de alta parte, și la creditele in euro cresc ratele, dupa ce moneda naționala a bifat recent cel mai slab nivel in fața…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns luni la 2,21%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Creșterea acestuia duce la rate mai mari pentru romanii cu credite in lei, cei mai afectați fiind cei cu imprumuturi luate prin programtul…

- Dezvoltarea economico-sociala a României este mai lenta decât cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala "Measuring Development în Turbulent Times", acesta precizând…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o in 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei.

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a scazut la 2,30%, de la 2,31%, cat a fost cotat pe 27 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale…

- Cursul valutar euro/leu pentru 24 noiembrie a fost stabilit de BNR la 4,6536 lei/euro, iar dolarul are o referinta de 3,9215 lei. Lira sterlina a fost cotata la 5,2229 lei, in timp ce francul elvetian costa 3,9971 lei. Citeste si Mihai Tudose acuza BNR ca nu a intervenit pentru a opri…

- Indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a crescut vineri la 2,19%, valoare pe care a mai atins-o în august 2014, conform datelor Bancii Nationale a României (BNR). Joi, 23 noiembrie, ROBOR la…

- Joi, 23 noiembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 2,15%, iar pe 20 noiembrie a atins 2,18%. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,30%, de la 2,29%, cat a fost cotat pe 23 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta…

- Presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, spune ca imprumuturile oferite persoanelor fizice nu ar trebui sa mai fie legate atat de puternic de ROBOR si vrea sa propuna bancilor acest lucru. "Ar fi de dorit ca la creditele pentru persoane fizice sa nu…

- Premierul a fost intrebat despre cresterea indicelui ROBOR, cursul leu-euro si cresterile de preturi. Inainte ca Tudose sa raspunda, Liviu Dragnea i-a soptit: „Fii si tu mai calm, ca...”. „La preluarea mandatului, s-a spus ca la sfarsitul lui august nu o sa mai avem bani de salarii. Apoi, toata lumea…

- ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou, ieri, la 2,18% – un maxim al ultimilor trei ani, iar la celelalte scadente (de la overnight la 12 luni) a avut cresteri pe linie, arata datele Bancii Nationale a Romaniei. Indicele…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, la Baile Herculane, ca indicele ROBOR ajunsese la un minim istoric inainte sa inceapa sa creasca, lucru care era inevitabil, Tudose adaugand ca Mugur Isarescu ar trebuie ”sa aiba grija” de aceste fluctuatii. ”La preluarea mandatului s-a spus ca…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns vineri la 2,18%, un nou maxim al ultimilor trei ani, dupa ce miercuri batuse alt record, de 2,06% , potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Creșterea acestuia este de rau augur pentru romanii cu credite in lei, care se vad in situația…

- Cresterea ROBOR si scaderea leului in fata monedei euro au dus la o criza pe piata imobiliara, dupa ce ratele creditelor au crescut. Concret, in urma cresterii ROBOR rata unui imprumut Prima Casa in valoare de 262.000 de lei, echivalentul a 57.000 de euro, s-a marit cu 160 de lei, arata Digi…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou, joi, la 2,09%, de la 2,06%, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanești se imprumuta intre ele, a urcat miercuri pe piața interbancara la nivelul de 2,09%, la trei luni, de la 2,06 miercuri, reiese din datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 2,06%, de la 1,92%, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele a mai avut aceasta valoare pe 7 noiembrie 2013, scrie Mediafax. De asemenea, indicele la…

- Consumul din import pune presiuni pe inflatie si pe deprecierea leului Economia Romaniei prezinta o serie de vulnerabilitati in fata amenintarilor externe si mai ales interne, iar cresterea bazata pe consum din import pune presiuni pe inflatie si pe deprecierea leului, au aratat miercuri membrii Asociatiei…

- Indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor în lei cu dobânda variabila, a crescut marti la 1,92 la suta, conform datelor Bancii Nationale a României (BNR), informeaza Mediafax. Valoarea anterioara a ROBOR era 1,89 la suta. Indicele…

- Indicele ROBOR la trei luni a atins marți un nou maxim al ultimilor trei ani, ajungand la 1,92%. O valoare mai mare a fost atinsa in data de 3 noiembrie 2014, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In funcție de ROBOR se calculeaza ratele la creditele in lei, cele mai afectate fiind creditele…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent. Valoarea acestui indice sta la baza calcularii dobanzilor la creditele in lei, acestea fiind afectate de cresterea semnificativa a ROBOR. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezinta rata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).