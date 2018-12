Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie a scazut la 3,4%, de la 4,3% in octombrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,24%, cele alimentare cu 2,86%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,5%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Cartofii, legumele si conservele de legume, energia termica si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii octombrie fata de septembrie, inregistrand, totodata si printre cele mai mari cresteri de preturi raportat la decembrie 2017, reiese din datele Institutului National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei in octombrie a scazut la 4,3%, de la 5,03% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,27%, cele alimentare cu 3,73%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,73%, conform datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Cartofii, legumele, conservele de legume, citricele si fructele meridionale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii septembrie fata de august, dar si fata de finalul anului trecut, in crestere fiind si pretul combustibililor, tarifele pentru gaze naturale, servicii postale si transport aerian, reiese…

- Pretul cartofilor a inregistrat o crestere cu 19,16% in septembrie fata de august si cu 22,41% fata de decembrie 2017, in timp ce legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 6,48%, respectiv cu 13,67%. Pretul citricelor si al fructelor meridionale s-a majorat cu 3,97% fata de luna precedenta…

- Rata anuala a inflatiei in luna septembrie a scazut usor la 5,03%, de la 5,1% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,54%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…

- In acest an, cea mai mare rata anuala a inflatiei a fost inregistrata in luna mai, respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai ridicat nivel din februarie 2013, cand cresterea preturilor de consum a fost de 5,65%. "Preturile de consum in luna septembrie 2018 comparativ cu luna septembrie 2017…