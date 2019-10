Creșterea prețurilor locuințelor a încetinit în septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media națională Creșterea prețurilor locuințelor a incetinit in septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media naționala Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au scumpit și in septembrie, insa avansul a fost de data aceasta de doar 0,6%. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, la nivel național, un apatrament putea fi cumpărat cu 1.272 de euro pe metru pătrat util, față de 1.264 de euro pe metru pătrat util la finele sezonului estival. Deși tendința generală a prețurilor a fost una ascendentă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

