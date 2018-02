Creşterea nivelului oceanului planetar se accelerează (studiu) Cresterea nivelului oceanului planetar se accelereaza, iar nivelul apei ar putea urca cu 65 de centimetri pana la finalul secolului, o estimare in conformitate cu datele Natiunilor Unite si care ar putea reprezenta un pericol serios pentru orasele din zonele de coasta, se precizeaza intr-un studiu publicat luni, informeaza AFP. Ritmul anual al cresterii nivelului oceanelor, care este in prezent de aproximativ 3 milimetri, s-ar putea tripla si ajunge la 10 milimetri in plus in fiecare an pana in 2100, potrivit datelor publicate de revista Academiei americane de stiinte (PNAS). Rezultatele acestei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana.

Masuratorile si estimarile efectuate timp de decenii pentru calcularea cresterii nivelului oceanelor ar fi putut subestima amploarea acestei probleme, avertizeaza expertii, deoarece oamenii de stiinta nu au luat în calcul faptul ca masa totala a suprafetelor acoperite, aflata în crestere…

Terra este din ce in ce mai inundata de lumina artificiala, un fenomen agravat de noua tehnologie a diodelor care emit lumina (Light Emitting Diode, LED), arata o analiza a observațiilor din satelit care confirma o poluare in creștere cu lumina care afecteaza sanatatea umana, animalele și plantele,…

