Stiri pe aceeasi tema

- Profesii Dana Sintejudean, Edenred: Companiile au majorat in ultimul trimestru valoarea tichetelor de masa oferite angajatilor, concomitent cu adoptia pe card Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 14:41 10 Tichetele de masa sunt unul dintre beneficiile care au ajuns sa cantareasca…

- Retail&Agrobusiness Distribuitorul de produse pentru copii Superfood Company estimeaza afaceri de peste 100 mil. lei in 2018, plus 8% Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 11:49 0 Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii Superfood Company estimeaza…

- Banci și Asigurari Andrei Radulescu, director Analiza Macroeconomica Banca Transilvania: Inflatia va accelera in acest an la 4,1%, fata de 1,1% in 2017, urmand ca anul viitor sa coboare la 3% si in 2020 la 2,6% Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 10:54 28 Rata anuala a inflatiei…

- Companii Unul dintre oamenii importanti din conducerea MOL Romania, un business de 1,2 mld. euro, a parasit compania. Cine i-a luat locul? Secțiune susținuta de Tweet Print Mail In prezent MOL a ajuns in Romania la o retea de 218 statii, potrivit celor mai recente informatii furnizate de companie.…

- Companii Portughezii de la Sonae Sierra, proprietarii mallului ParkLake din Capitala: Dorim sa crestem in Romania Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 00:06 0 Dezvoltatorul imobiliar por­tu­ghez Sonae Sierra a achizitionat 50% din participatia pe care compania…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a asigurat, de la inceputul colaborarii cu Romania, investitii de peste 13 miliarde de euro in aproape 130 de proiecte, fiind un pilon important pentru dezvoltarea economica strategica a tarii, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…

- Producatorul de invelitori metalice Bilka Steel din Brasov, detinut de omul de afaceri Horatiu Tepes, a atins pragul de 100 mil. euro in primele zece luni ale anului, echivalentul unei cresteri de peste 30% fata de perioada similara a anului trecut.

- Decizia CA al BNR s-a bazat pe faptul ca rata anuala a inflatiei va decelera spre 3,5%, conform unei declarații a guvernatorului Mugur Isarescu, facuta dupa sedinta de politica monetara. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în…