Creşterea economică va aduce puţină bucurie Redresarea economica nu vindeca ranile crizei din 2008. Pentru prima data dupa anul 2008, toate marile economii ale lumii inregistreaza crestere. La un deceniu dupa criza financiara, obstacolele in calea cresterii economice aproape ca au disparut. Nu incape indoiala ca o crestere economica este preferabila stagnarii sau declinului, dar nu toate urmele crizei din 2008 au fost sterse. Ceea ce s-a intamplat atunci a incetat de cativa ani sa mai fie o problema economica, iar efectele anului 2008 asupra politicii globale si sistemelor sociale merg in mare masura dincolo de capacitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Analistii Bancii Mondiale au revizuit, in crestere cu doua puncte procentuale, de la 4,4% la 6,4%, avansul economiei Romaniei pentru 2017, dar a avertizat asupra unei incetiniri in 2018. Banca Mondiala estimeaza o crestere de 4,5% al economiei romanesti in acest an, ceea ce echivaleaza cu o incetinire…

- Powell, care a fost nominalizat de Trump in noiembrie anul trecut, este republican. Mandatul lui Janet Yellen, numita de presedintele Obama in 2014, expira in februarie.Jerome Powell, in varsta de 64 de ani, a facut parte din boardul institutiei din 2012, este avocat si este vazut drept…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Economia Romaniei este supraincalzita, vulnerabila si instabila, iar atunci cand cresterea economica se va transforma in recesiune, deficitul bugetar se va tripla, sustine vicepresedintele PNL Florin Citu.

- De fapt, nimeni, dar chiar nimeni nu s-a asteptat la aceasta crestere economica. Pe tot anul 2017, cel mai probabil cresterea economica va depasi 7% avand in vedere cum a mers consumul in T4. La inceputul anului 2017, guvernul si Comisia de Prognoza, aflata in subordinea guvernului, au mers pe o crestere…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit News.ro. …

- Creștere economica spectaculoasa pentru Germania in 2017. Cea mai mare economie a Europei a depașit ezultatele foarte bune din 2016, in ciuda faptului ca a fost redus numarul de zile lucratoare, scrie DW. Cea mai mare economie din Europa a crescut cu 2,2% in 2017, a informat Biroul Federal de Statistica…

- Banca Mondiala (BM) a imbunatațit puțin prognoza de creștere a economiei moldovenești in 2018 și in 2019, dar a redus prognoza creșterii așteptate a PIB-ului țarii noastre conform rezultatelor din 2017. Astfel, potrivit noului raport al Bancii Mondiale „Perspective economice globale” (Global Economic…

- Cresterea economica pentru anul trecut va trece de 6 procente, dar 80% din acest salt se bazeaza pe consum. In urmatoarele luni, cresterea economica s-ar putea injumatati, pentru ca si consumul va scadea, avertizeaza economistii.

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch, informeaza Agerpres. 'Vedem in 2018 un trend similar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare". "Japonia s-a luptat ani de zile…

- Raiffeisen Bank a majorat estimarea privind cresterea PIB in 2017, de la 5,7% la 6,8%, in baza evolutiei economiei in primele noua luni ale anului, cand datele oficiale au aratat un avans de 7% fata de ianuarie-septembrie 2016. Cresterea PIB s-a bazat pe avansul rapid al consumului, cu 13,3%…

- Produsul intern brut estimat pentru anul 2016, pe date semi-definitive, a fost de peste 762,341 miliarde lei preturi curente. "In anul 2016, modificari mai importante ale contributiei la cresterea PIB, intre cele doua estimari, au inregistrat industria, de la +0,4% la +1,3%, ca urmare a modificarii…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in sus cresterea economica pentru anul 2016, la 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei transmis, miercuri, AGERPRES. Produsul intern brut estimat pentru anul 2016, pe date semidefinitive,…

- In trimestrul al treilea al acestui an, produsul intern brut a crescut cu 8,6% (date ajustate sezonier) fata de aceeasi perioada a lui 2016, arata calculele Institutului National de Statistica (INS). In perioada aprilie-iunie, PIB-ul a crescut cu 5,9%, in timp ce in primele trei luni ale anului el a…

- In 2018, economia moldoveneasca ar putea inregistra o crestere de 4%. Este constatarea expertilor Centrului Analitic Independent Expert-Grup, facuta in cadrul celei de-a XVII-a editii a conferintei economice MEGA. Potrivit lor, ipoteza cresterii economice de anul viitor s-ar baza pe cresterea productiei…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters.

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- Cautarea unor vinovati pentru scumpirea oualor, deprecierea leului sau cresterea ratelor la banca este de prisos. Si nu pentru ca nu i-am gasi, ci pentru ca au cel mai bun alibi – cresterea economica-record din acest an.

- Datele publicate in noiembrie au aratat o accelerare a cresterii economice in al treilea trimestru din 2017 fata de al doilea trimestru, cand produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut cu 6,1% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta.”Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul…

- România a înregistrat o crestere economica de 7% în serie bruta (6,9%, seria ajustata sezonier) fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat INS într-un comunicat dat azi publicitatii.

- Avertisment BNR: Creșterea economica poate fi periculoasa Majorarea cheltuielilor intr-un moment de creștere economica peste potențial poate deveni o povara in momentul in care economia revine la normal sau, mai rau, intra in recesiune. Este avertismentul vice-guvernatorului BNR Liviu Voinea,…

- Cresterea economica peste potential ascunde un deficit structural mai mare decat deficitul cash, insa deficitul structural de astazi este deficitul cash de maine care va trebui finantat in conditii ce pot deveni adverse pentru economiile emergente, a declarat, luni, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea,…

- Bugetul de stat pe 2018, publicat sub forma de proiect de Ministerul Finantelor Publice (MFP), confirma traiectoria gresita pe care se afla Romania. Din nou, cheltuielile de investitii raman la coada listei, in timp ce cele de personal urca cu peste 10 miliarde de lei. Cresterea economica, estimata…

- Cererea interna va reprezenta motorul creșterii economice iar cheltuielile cu consumul final al populației se vor majora cu 6,5%. Pe latura ofertei se estimeaza o imbunatațire a activitații economice in toate sectoarele, in special in ramurile industriale cu potențial ridicat de export și in sectorul…

- Economia americana a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2017, majorarea stocurilor si a cheltuielilor guvernamentale compensand cheltuielile moderate de consum, transmit Bloomberg si Reuters.

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania, in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila, iar deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, anul viitor. „Politicile…

- Conform raportului anual de țara, realizat de agenția americana de evaluare financiara Moody\'s, cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent.

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, in care se arata totusi ca profilul de creditare este sustinut de factori precum perspectivele favorabile…

- In Anul Centenar 2018 Romania trebuie sa se uite inapoi sa vada ce a tinut-o in viata si inainte pentru a identifica factorii de dezvoltare economica necesari pentru a trece pentru totdeauna la statutul de tara dezvoltata Avem un drum lung in fata. Salariile sunt la 20% fata de Germania, una din trei…

- Creșterea economica a Romaniei este de 7 %, fața de o creștere asumata de 5,5%, se arata intr-un document care se refera la stadiul indeplinirii obiectivelor asumate de PSD la 10 luni de guvernare, analizat joi in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. La capitolul "realizarea…

- „Ultima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie si el puternic afectat, solicitand in cele din urma o asistenta financiara…

- Ultima data cand economia Romaniei a depasit-o pe cea a Chinei a fost in 2008, la scurt timp dupa ce criza financiara a cuprins mare parte din planeta. Politicienii s-au incalzit cu accest succes, chiar inainte ca tara sa cedeze, necesitand in ultima instanta o salvare de 20 de milioane de euro, scrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, vineri, declaratiile premierului Tudose potrivit caruia cresterea economica bazata pe consum este o falsa problema, seful statului spunand ca o crestere bazata pe consum nu este una sustenabila si ca o parte importanta pentru cresterea economica o reprezinta investitiile,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 2,06%, de la 1,92%, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele a mai avut aceasta valoare pe 7 noiembrie 2013, scrie Mediafax. De asemenea, indicele la…

- Creșterea economica pe trimestrul al treilea al acestui an este de 8,8%, a anunțat premierul Mihai Tudose la inceputul ședinței de guvern de miercuri. "O veste foarte buna (...) sau proasta pentru cei care ne doreau sfârșitul tragic în chinuri — 8,8 creșterea…

- Premierul Tudose, despre creșterea economica de 8,8%: ”Nu numai ca n-am murit, cum ne doreau unii, ci, dimpotriva, suntem de invidiat, pe locul trei in lume!”, a spus șeful Executivului, in deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, el precizand ca estimarile pentru anul viitor arata foarte bine. „O…

- Premierul Mihai Tudose afirma, referindu-se la cresterea economica pentru al treilea trimestru, ca aceasta este rezultatul muncii tuturor romanilor si al companiilor corecte din aceasta tara. El precizeaza ca „avem o crestere sustenabila".

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, marti, pe Facebook, ca nivelul cresterii economice pe trimestrul III, de 8,6%, reprezinta rezultatul muncii depuse de romani si de catre companiile corecte din Romania. De asemenea, Tudose sustine ca este vorba de o crestere economica sustenabila, el precizand…

- Cresterea economica este asteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronuntata in 2018 si o incetinire modesta in 2019, reiese din minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale…

- Dezvoltarea durabila este principala parghie pentru a stimula creșterea economica sustenabila și implementarea de proiecte importante, a afirmat, marți, vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la evenimentul "Pentru un viitor…

- Comisia Europeana a majorat in previziunile de toamna publicate ieri prognoza de crestere a economiei Romaniei pentru 2017, de la 4,3%, in prognoza de primavara, la 5,7%, in vreme ce deficitul bugetar ar urma sa ramana la 3% din PIB. Majorarea prognozei de crestere economica pentru 2017…

- Avansul PIB este resimțit in principal de companii, care vor sa se dezvolte și cauta noi angajați, dar populația activa iși dorește, mai degraba, sa plece in strainatate, decat sa se angajeze in țara.

- BERD confirma creșterea economica record din Romania Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o creștere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca ușor, la 4,2%, potrivit celor mai recente prognoze publicate marți de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).…

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca usor, la 4,2%, se arata in prognoza publicata marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).