Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Comisia Europeana a revizuit in jos tendința de creștere economica a Romaniei de la 4,5% la 3,6%. Liberalii, prin vocea purtatorului de cuvant, Ionel Danca, arata ca acesta este rezultatul unor politici economice proaste duse de guvernul PSD-ALDE.Citește și: ALERTA - NEBUNIE in Parlament:…

- In raportul de toamna a Comisiei Europene, prognozele privind Romania au fost inrautațite. Astfel ca estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, au scazut de la 4,5% la 3,6%, iar deficitul bugetar este estimat la 3,3% din PIB, scrie Agerpres . „Boom-ul economic al Romaniei se calmeaza…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Guvernul isi mentine punctul de vedere asupra cresterii economice din acest an, dupa ce Comisia Europeana a redus prognoza de crestere economica a Romaniei sub cel estimat in iulie, a declarat joi ministerul Finantelor Eugen Teodorovici.

- Guvernul isi mentine punctul de vedere asupra cresterii economice din acest an, dupa ce Comisia Europeana a redus prognoza de crestere economica a Romaniei sub cel estimat in iulie, a declarat joi ministerul Finantelor Eugen Teodorovici.

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…