- Premierul Viorica Dancila anunța ca Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la creșterea economica."Datele facute publice ieri de INS arata ca masurile luate sunt cele corecte. Potrivit INS, in al treilea trimestru creștere economica a Romaniei a accelerat cu 1.1 % fața de ultimul…

- Romania ar putea construi o autostrada mare in fiecare an daca ar avea o rata de colectare a TVA-ului ca in Bulgaria, a afirmat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, la conferinta anuala organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania. "În Bulgaria avem un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai. De asemenea, BERD si-a revizuit in jos estimarea privind evolutia…

- Dorel Caprar spera la vești foarte bune pentru angajații din toata țara. Intr-un comunicat remis miercuri, deputatul aradean precizeaza din start ca „salariul minim pe economie ar trebui sa creasca incepand cu 1 ianuarie 2019, conform programului de guvernare. Insa, avand in vedere situația economica…

- Romania se afla pe locul 19 in Uniunea Europeana dupa valoarea stocului investitiilor straine directe in 2017, cu un total de 88,1 mld. dolari, fiind depasita de Ungaria, dar reusind sa treaca in fata Finlandei, arata un raport al United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

- Domnul Ionescu s-a mai liniștit. Citise despre creșterea economica uriașa din 2017- aproape 7%, și nu ințelegea de ce atunci cand venea ziua plații ratelor a credit, gafaia tot mai tare. A vazut la televizor guvernanți pe care lumea nu putea sa-i mai incapa, vorba Poetului, cum explicau ca multinaționale,…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…