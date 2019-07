Stiri pe aceeasi tema

- Joi, euro a coborat la 4,7240 lei. Lira sterlina a scazut de la 5,2750 lei la 5,2641 lei. Aceste este cel mai slab nivel din 15 ianuarie, cand a fost 5,2618 lei. Pretul gramului de aur a scazut de la 192,3192 lei la 190.4751 lei. Miercuri, acesta a atins cel mai mare nivel din 11 decembrie…

- Cheltuielile de consum ale gospodariilor din Germania au inregistrat cea mai puternica crestere din ultimii opt ani in primul trimestru, ceea ce a permis celei mai mari economii europene sa se relanseze dupa stagnarea inregistrata in ultimul trimestru al anului trecut, transmite Reuters. Oficiul federal…

- Cheltuielile de consum ale gospodariilor din Germania au inregistrat cea mai puternica crestere din ultimii opt ani in primul trimestru, ceea ce a permis celei mai mari economii europene sa se relanseze dupa stagnarea inregistrata in ultimul trimestru al anului trecut, transmite Reuters. Oficiul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Romania este "la nivel de varf" european in ceea ce priveste cresterea economica si nu stie pe ce date se bazeaza presedintele Klaus Iohannis cand spune ca tara noastra merge intr-o directie gresita din punct de vedere economic.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,28%, cel mai scazut nivel din ultimele sase saptamani, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.SURSE - Se rupe lanțul de iubire…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,29%, cel mai scazut nivel din ultimele sase saptamani, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- O prioritate a Guvernului Romaniei este reprezentata de masuri care sa contribuie la creșterea nivelului de trai al cetațenilor in concordanța cu nivelul creșterii economice. Astazi, un roman cu salariu minim pe economie, poate cumpara in plus fața de anul 2016: 162 paini, 35 kg carne, 291 oua, 55…

- Ritmul de crestere al economiei zonei euro s-a dublat in primul trimestru al acestui an, in timp ce rata somajului a scazut in luna martie, arata datele publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Potrivit unei estimări preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat…