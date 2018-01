Cresterea dobanzilor pe piata bancara a dus marja bancilor la maximul ultimilor 11 ani! Intre timp, deponentii pierd bani!

Stiri pe aceeasi tema

- Standard Oil and Co., American Telephone si Telegraph Co. au fost gigantii tehnologici ai vremii lor, dominand cu mai mult de 80% pietele aferente. Gigantii din IT de astazi sunt la fel de prezenti, daca nu chiar mai mult, scrie The Wall Street Journal. Google al Alphabet Inc. detine 89%…

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- ♦ Piata valutara s-a mai dezmortit in ultima luna de anul trecut, iar pe ansamblul anului 2017 volumul mediu zilnic al tranzactiilor a inregistrat cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, potrivit datelor Bancii Nationale.

- Impactul majorarii dobanzii de politica monetara este minor in ceea ce priveste ROBOR la trei si sase luni, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac…

- Increderea in zona euro a continuat sa avanseze la sfarsitul anului 2017, depasind un nivel care nu a mai fost atins din anul 2000, noteaza bloomberg.com. Indicele de incredere, masurat de Comisia Europeana, a atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul anului 2000, in decembrie 2017. Nivelul…

- ♦ Cresterea dobanzilor va tempera din exuberanta unei reluari a cresterii creditarii cu doua cifre ♦ Si reglementatorii si piata ar trebui sa militeze, sa gaseasca o utilizare mai larga a dobanzilor fixe ♦ Procesul de consolidare a sistemului bancar va continua ♦ Putem vedea noi jucatori in piata.

- Afacerile dumneavoastra depind de mișcarea produselor agricole din piața? Atunci, merita sa aflați ce s-a intamplat relevant in piața cerealelor in ultimul timp, pentru ca fiecare cifra da semnale importante care va pot inspira sau mobiliza. Avem „un deceniu de grane romanești“, așa cum și-a intitulat…

- "La sfarsitul anului sunt tranzactii mai putine. Sunt foarte multi operatori din piata care nu scot leii ca sa ii schimbe pe valuta, asteptand anul viitor. Sunt altii care vin aici cu valuta, o pun in depozite, depozite in valuta, asteptand anul viitor. Pe de alta parte, sunt situatii de incercari…

- BNR a reluat in toamna anului 2017 injectiile de lichiditate, dupa o pauza de aproximativ doi ani, in conditiile in care a inceput raliul dobanzilor pe piata interbancara, urcand tensiunea romanilor cu imprumuturi in lei. Cumulat, BNR a injectat in acest an in sistem 43,7 mld. lei prin 8 licitatii…

- 'In anul 2017, fata de anul precedent, se asteapta o evolutie favorabila pentru toti indicatorii din industrie, si anume: productia industriala se estimeaza ca se va majora cu 7,6%, pe baza cererii pe piata externa (8,8%), in timp ce pentru cifra de afaceri pe piata interna se apreciaza o crestere…

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Euro ramane la 4,63 lei, aproape de cursul de ieri anuntat de BNR. Moneda europeana a atins maximul istoric atins in fata leului pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Precedentul record a fost atins pe 13 noiembrie la cursul BNR: 4,6495 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 15 decembrie cursuri…

- Clientii bancilor ar putea fi protejati de riscul de variatie a ratei dobanzii prin crearea unor mecanisme de natura sa permita stimularea imprumuturilor cu dobanda fixa, realizabile inclusiv prin masuri de reglementare, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Referitor…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA. Principala rata a dobanzilor ramane la 0%, cea a creditelor marginale este…

- Citeste si: Ce furtuna se anunta pentru Romania? Ce indica miscarile de la bursa care anticipeaza evenimentele cu sase luni inainte? Indicele bursier BET are cel mai slab final de an din 2009 incoace, iar Raiffeisen, al treilea jucator, isi inchide operatiunile Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata…

- Explozia care a avut loc marți la terminalul Baumgarten din Austria a provocat o majorare cu peste 20% a prețului la gaze naturale pe bursa din Londra, pentru a atinge maximul ultimilor patru ani, potrivit Bloomberg, citat de HotNews.ro. Astfel, ...

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit ouale, urmate de transportul aerian, unt, citrice si energia electrica, arata datele Statisticii. Aceasta inflamare a preturilor…

- Ultimele date ale Bancii Naționale a Moldovei arata ca moldovenii care muncesc în strainatate au trimis acasa echivalentul a 116 milioane USD în luna octombrie cu 19% mai mult fața de aceiași luna a anului precedent, iar de la începutul anului 2017 suma totala a transferurilor…

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non-Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Autoritatea de concurenta a…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a venit cu precizari dupa ce liderii partidului au spus ca nu susțin proiectul plafonarii dobanzilor IFN-urilor și bancilor. „Ideea plafonarii dobanzilor-dobanda de referința a BNR plus 50%- o regasim in OG 9/2000 la art. 5 inițiata de fostul premier ministru Isarescu și…

- Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie BNR, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, in legatura cu propunerea legislativa prin care dobanzile la creditele pentru populatie ar putea fi limitate la cel mult 50% peste dobanda cheie a BNR, ca masura nu face parte din logica economiei de piata

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,22%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal…

- Citeste si: Banca Transilvania devine al doilea cel mai ieftin emitent din prima liga bursiera in functie de PER dupa rezultatele la noua luni Pregatiri pentru vanzarea catre Banca Transilvania: Bancpost si celelalte subsidiare din Romania au avut un impact negativ de 76 mil. euro la rezultatul Eurobank…

- Joi, 23 noiembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 2,15%, iar pe 20 noiembrie a atins 2,18%. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,30%, de la 2,29%, cat a fost cotat pe 23 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta…

- Presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, spune ca imprumuturile oferite persoanelor fizice nu ar trebui sa mai fie legate atat de puternic de ROBOR si vrea sa propuna bancilor acest lucru. "Ar fi de dorit ca la creditele pentru persoane fizice sa nu…

- Cresterea rapida a economiei, populatia tanara, educata si ieftina si chiriile inca reduse fac din Romania unul dintre candidatii ideali pentru a atrage corporatiilor care isi muta sediile din Marea Britanie. Piata locala se confrunta cu „o cerere fara precedent“ de spatii de birouri, spune Dimitris…

- Informatia a aparut dupa ce compania americana de plati Square a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a inceput sa permita anumitor clienti sa cumpere si sa vanda monede bitcoin pe aplicatia sa Cash. Bitcoin a fost tranzactionata luni pana la 8.197,81 dolari pe unitate, pe platforma…

- Mi-a sarit in ochi recent una dintre declaratiile domnului Daea, aceea in care ne anunta la modul cel mai serios ca asteapta explicatii de la Consiliul Concurentei pentru a vedea de ce s-au scumpit anumite alimente, in special carnea si ouale. Orice persoana care intelege cat de cat cum functioneaza…

- Liberalizarea pieței de energie este un proces cu reale avantaje pentru consumatori, dar din pacate acesta a fost asociat cu creșterea continua a prețurilor, a declarat, miercuri, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), Ion Lungu, intr-o conferința de specialitate.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Luni, Robor a urcat la 1,89%, nivel…

- Cea mai rapida dezvoltare in eCommerce o au pietele din Europa de Est cu o crestere anuala de aproximativ 21%, asta chiar daca la nivel european se inregistreaza o usoara stagnare comparativ cu anii anteriori.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Luni, Robor a urcat la…

- ROBOR 6M a crescut la 2,06%, cea mai ridicata valoare din 28 noiembrie 2014 cand a fost cotat la 2,09%. Indicele ROBOR la trei luni a crescut la 1,89%. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie…

- Oamenii au fost chemați in strada de la ora 18:00. Mișcarea de protest urmeaza sa se desfașoare sub forma unui marș care va incepe la Guvern și se va incheia in fața sediului PSD. "OUG de modificare a Codului Fiscal a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial.Putem bloca ALDE-PSD…

- "Acum e un puseu pe piata generat de conditiile care s-au creat la nivel european. In foarte multe ferme din Europa producatoare de oua din Olanda, din Franta, din Belgia, datorita scandalului Fipronil, foarte multe efective au disparut, au intrat in asanare spatiile respective si acum, oferta fiind…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a…

- Moneda nationala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani si trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de schimb de 4,6481…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a afisat un…

- Leul s-a depreciat semnificativ dupa declaratiile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, cu privire la faptul ca, in perioada urmatoare, BNR va urmari mai degraba stabilitatea dobanzilor, iar cursul va avea o flexibilitate mai mare. In acest scop, BNR va asigura gestionarea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va interveni cu toate instrumentele de care dispune pentru a stabiliza dobanzile din piata monetara in jurul ratei de politica monetara, in prezent situate la 1,75% pe an. In schimb, cursul va fluctua mai mult in perioada urmatoare. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- Avem un grad de penetrare extrem de mic in zona asigurarilor de locuinte. Noi in particular am reusi sa extragem oportunitati, am reusit in 2016 si S1 din 2017 sa crestem cu 10% pe zona de locuinte, explica Aurel Badea, Membru Boardul Allianz-Tiriac Asigurari, Director Directie Tehnica Allianz-Tiriac…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,89%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor stagnase luni si marti…

- Dobanzile din piata monetara continua sa creasca. ROBOR la 3 luni a urcat la 1,88% pe an, un nou maxim al ultimilor trei ani, iar ROBOR la 6 luni a ajuns la 2,04%, de asemenea cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 pana in prezent. MFP sustine ca aceasta crestere de dobanzi este una "temporara"…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Nivelul atins joi este cel mai mare din 4 noiembrie 2014 pana in prezent, cand a atins nivelul de 1,88%, scrie news.ro. Indicatorul a crescut accelerat din data de 18…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut mai accentuat marti, la 1,88%, de la 1,85% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a avansat de asemenea, la 2,04%. Indicele ROBOR la sase luni, folosit in special in calculul…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in funcție de care sunt calculate dobanzile variabile la creditele in lei. Kasparov vine in premiera in Romania. Trei sferturi dintre angajații romani se așteapta la salarii mai mici de la 1 ianuarie 2018 Robor la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor…

- Orice companie se poate finanta prin capital propriu, inclusiv capitalizarea profitului anilor anteriori (equity) si datorii catre diversi terti precum banci, furnizori, firme de leasing, actionari (debt). Primul element (equity) are riscul mai mare si rasplata variabila dar, de obicei mai mare,…