- Oamenii care obisnuiesc sa culeaga fructe si ciuperci din natura sunt avertizate ca procedand astfel in parcurile regale din Londra incalca o interdictie si afecteaza mediul inconjurator, conform The Royal Parks, citata de Press Association. Anul trecut politia a emis 35 de avertismente persoanelor…

- Virusul herpetic s-ar putea afla în spatele a cel putin jumatate dintre cazurile de boala Alzheimer, conform teoriei unei cercetatoare din Marea Britanie, citata vineri de Press Association.

- Un sofer in varsta de 18 ani a lovit doua masini parcate in Craiova in timp ce era urmarit de politisti deoarece refuzase sa opreasca la semnalul acestora. Oamenii legii au stabilit ca tanarul fusese oprit cu cateva ore inainte de un alt echipaj de politie si lasat fara permis deoarece se…

- Contrar tendintelor tot mai pronuntate pe piata Uniunii Europene, de scadere masiva a vanzarilor de masini diesel, in Romania livrarile autoturismelor alimentate cu motorina au avansat. Astfel, conform datelor publicate de Asociatia Contructorilor de Automobile din Europa (ACEA), in prima jumatatate…

- La ora transmiterii știrii, la Primaria Sectorului 5 are loc o ședința, fiind cautate soluții pentru persoanele ramase fara locuința in urma incendiului care a avut loc in cursul nopții, potrivit Digi24.Sursa citata menționeaza ca una dintre variante ar fi ca oamenilor sa le fie puse la dispoziție…

- Numerosi localnici din Harmanesti, multi dintre ei veniti de la munca din strainatate, au participat la un amplu protest. Oamenii sunt nemultumiti ca nu au demarat inca lucrarile de asfaltare la DJ 281C.

- Politistii din Marea Britanie au perchezitionat marti trei locuinte in urma incidentului din Londra, unde un barbat a intrat cu un vehicul intr-o bariera a Parlamentului britanic, ranind cel putin trei persoane, relateaza Reuters.