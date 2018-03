Creşterea cheltuielilor pentru apărare ale statelor NATO este slabă (raport) Cresterea cheltuielilor pentru aparare ale aliatilor din cadrul NATO, o cerere-cheie a presedintelui american Donald Trump, a fost slaba in 2017, ea apropiindu-se in mod nesemnificativ de obiectivul aliantei privind cheltuielile, potrivit unui raport anual al NATO publicat joi, relateaza agentia DPA.



Aliatii din cadrul NATO au convenit in 2014 o crestere a cheltuielilor lor pentru aparare la 2% din PIB-ul national pana in 2024, in timp ce grosul cheltuielilor aliantei pentru aparare provine din partea SUA, care au alocat anul trecut 3,57% din PIB pentru aparare.



Cheltuielile…

Sursa articol: agerpres.ro

