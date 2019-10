Creştere surprinzătoare a producţiei industriale a Germaniei în august Conform datelor publicate marti de Oficiul federal de statistica, productia industriala a crescut cu 0,3% in luna august comparativ cu luna iulie, peste estimarile analistilor care mizau pe o scadere de 0,1%. Cresterea surprinzatoare din luna august se explica in special printr-o crestere a productiei de bunuri intermediare si bunuri de capital, a precizat Ministerul Economiei. De asemenea, Oficiul federal de statistica a revizuit si cifrele pentru luna iulie, cand productia industriala a Germaniei a inregistrat o contractie de 0,4%, in loc de o scadere de 0,6% cum s-a anuntat initial.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

