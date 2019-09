Creștere semnificativă a volumului deșeurilor colectate separat Municipiul Iași face progrese semnificative in ceea ce privește colectarea separata a deșeurilor. Conform unei analize facute de Salubris SA, in perioada ianuarie – august 2019 au fost colectate 15.356,36 tone de deșeuri din recipientele pentru depozitarea deșeurilor reciclabile, fața de 4.551,12 tone in perioada similara a anului trecut, adica o creștere cu 237,42%. In urma sortarii deșeurilor reciclabile, in perioada ianuarie – august 2019 au fost obținute 263,90 tone de hartie și carton fața de 228,02 tone in aceeași perioada a anului precedent (+15,74%), 90,81 tone de PET fața de 64,23 tone… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Astfel, in perioada ianuarie - august 2019, volumul din recipiente pentru deseuri reciclabile a fost de peste 15.300 tone fata de 4.500 tone in perioada similara a anului trecut. „Totalul deseurilor reciclabile sortate in primele opt luni ale acestui an este de 561,37 tone, fata de 371,08 tone de deseuri…

