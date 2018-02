Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania a anunțat principalii indicatori financiari pentru trimestrul incheiat la 31 decembrie 2017. Astfel, compania a inregistrat 9.944.595 de clienți in total la 31 decembrie 2017, reprezentand o creștere de 5,2% fața de aceeași perioada a anului trecut. Din numarul total de clienți, 9.221.666…

- Numarul cazurilor de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și de pneumonii este in creștere in județ. In acest context Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite sfaturi pentru prevenirea imbolnavirii, dar și pentru limitarea extinderii. De la inceputul anului pana in prezent…

- Obiectivul strategic al Guvernului este realizarea unei cresteri economice inteligente, a afirmat luni Viorel Stefan, propus ca vicepremier, precizand ca alte proiecte ale viitorului Executiv sunt adoptarea Codului economic si reducerea birocratiei si a numarului de impozite si taxe. "Obiectivul…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA, conform agerpres.ro. …

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca în domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica întocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate,…

- La un referendum la care votanții ar avea de ales între aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana și aderarea la Uniunea Eurasiatica, 37,6% ar selecta prima opțiune, iar 42,5% – pe cea de a doua. Arata rezultatele studiului sociologic „Vox Populi – ianuarie 2018”,…

- La finele anului trecut creditul guvernamental inregistra o crestere de 5,5% fata de 31 decembrie 2016 si o scadere de 0,4% fata de noiembrie 2017, pana la 98,349 miliarde de lei, se arata intr-un comunicat transmis de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut creditul…

- Cursul a deschis saptamana in crestere pe piata interbancara, fiind cotat la ora 10.00 la 4,662 lei/euro, cu 0,10% peste nivelul de la debutul sedintei, in conditiile in care vineri BNR a anuntat un curs de 4,661 lei/euro. Fata de dolar, leul s-a apreciat luni dimineata pe interbancar,…

- Rata somajului inregistrat la nivel national, la finele lunii decembrie 2017, se situa la 4,02%, mai mare cu 0,75 puncte procentuale fata de aceeasi perioada din anul precedent, si cu 0,02 puncte procentuale peste valoarea din noiembrie 2017, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 0,19%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.808,06 puncte, in crestere cu 44,69 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Piața serviciilor de estetica dentara este in continua creștere, iar una dintre metodele preferate de catre romani pentru a-și corecta imperfecțiunile zambetului este fațetarea dinților. In 2017, clinica stomatologica minim invaziva Dentexcela3 a inregistrat o creștere de 15% a cererii de fațete comparativ…

- Ana Bogdan (104 WTA) a reusit o calificare entuziasmanta in turul al treilea de la Australian Open, dupa ce a revenit spectaculos de la 1-6, 0-2 in partida cu Yulia Putintseva (Kazahstan, 54 WTA). Jucatoarea noastra s-a impus cu 1-6, 6-2, 6-3, dupa doua ore si opt minute de joc, izbucnind in lacrimi…

- CURSUL VALUTAR. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungând astfel la cea mai slaba valoare din istorie. CURSUL VALUTAR. CURSUL VALUTAR.…

- Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 decembrie 2017 este de 18.897.271, cu 3.762 mai puțini fața de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in data de 11 decembrie 2017,cand erau inregistrați…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri in crestere, dupa publicarea unor date statistice peste asteptari privind vanzarile cu amanuntul in luna decembrie. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,42%, ajungand la valoarea de 25.681,17 puncte, in crestere cu 106,44 puncte…

- Pentru anul fiscal 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prezentam, mai jos, sintetic taxele locale: Categoria de impozit…

- * New York - Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere, in urma castigurilor inregistrate de actiunile bancilor si companiilor din sectorul sanatatii. indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,26%, ajungand la valoarea de 25.349,68 puncte, in crestere cu 66,68 puncte…

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Tribunalul Mureș a decis sa restituie Direcției Naționale Anticorupție dosarul privind privind inființarea Liceului Romano-Catolic din Targu Murș. "Instanta de camera preliminara restituie DNA dosarul si constata nulitatea relativa a punerii in miscare a actiunii penale si elimina si o serie de probe",…

- Aeroportul International Sibiu a inregistrat, in 2017, un numar total de 533.306 pasageri, realizandu-se o crestere 36,6 % a traficului aerian comercial de pasageri, fata de anul 2016, cand au fost inregistrati in total 390.417 de pasageri, potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES.…

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6412 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de nivelul record atins vineri, in contrast cu tendinta regionala.Vineri, euro a ajuns la un nivel record, de 4,6597 lei. Miercuri, leu s-a apreciat semnificativ in raport…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni. Evolutia indicelui este urmarea cresterilor…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, gratie aprecierii actiunilor companiilor din sectorul tehnologiei. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,21%, ajungand la valoarea de 24.827,38 puncte, in crestere cu 53,08 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…

- Euro de Craciun: cu 1 leu mai mult decat in urma cu 10 ani Cotatia oficiala afisata vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabila si pentru zilele Craciunului 2017, este de 4,6401 lei/euro, nivel care nu a mai fost intalnit in perioadele de sarbatori de pana acum. Cotatia este cu doar un leu…

Potrivit BNR, cursul euro a crescut vineri cu 0,08% fața de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, în…

- Profitul total al bancilor din Moldova continua sa creasca, dar numai cinci dintre cele 11 banci au inregistrat o creștere a profitului fața de anul precedent. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), profitul net total al bancilor din Moldova, in ianuarie-noiembrie 2017, s-a ridicat la 1…

- Produsul intern brut estimat pentru anul 2016 – date semidefinitive a fost de 762341,8 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,8% fata de anul 2015. Comparativ cu varianta provizorie, in varianta semidefinitiva Produsul intern brut nominal estimat pentru anul 2016 s-a majorat…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- Un avans de pana la trei puncte procentuale a ratei dobanzii la lei ar afecta semnificativ activitatea a 57% dintre companii, in conditiile in care nivelul ridicat al fiscalitatii, impredictibilitatea mediului fiscal si concurenta raman cele mai presante probleme cu care se confrunta firmele, potrivit…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, anunta Institutul National de Statistca (INS). Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2016 – noiembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (decembrie 2015 – noiembrie 2016), calculata…

- Importurile au avansat in octombrie cu 16,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, la 7,08 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in octombrie de 1,32 miliarde euro, in crestere cu 35,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, cand…

- "Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor in economie. Potrivit INS, investitiile nete din trimestrul III au fost cu 10,3% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016. De asemenea, investitiile din primele noua luni ale anului 2017 au fost in crestere cu 3,6% comparativ cu aceeasi…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat vineri ca anul 2016 a fost „un esec” din punct de vedere al proiectelor demarate, lucru care a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar s-a reusit recuperarea acestui lucru. „Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 1,39%, dupa publicarea unor date care arata o crestere peste asteptari a Produsului Intern Brut in perioada iulie-septembrie. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 22.811,08 puncte, in crestere cu 313,05 puncte, comparativ…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat peste 50,09 miliarde de lei, in primele noua luni din acest an, fiind in crestere cu 3,6%, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, Agerpres. O…

- Numarul persoanelor din Republica Moldova care solicita sa devina cetateni romani si al celor care obtin cetatenia si depun juramantul de credinta fata de Romania a crescut semnificativ, a declarat, pentru Agerpres, consulul general al Romaniei la Balti, Mihai Baciu. Potrivit acestuia, numarul solicitarilor…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- In urma cu un an ROBOR, indicele in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei, ajunsese la un minim istoric, sub un procent. Acum a revenit la nivelul din 2014 - adica 2,09%.

- Instanta a respins, ca nefondata, contestatia formulata de Serviciul Teritorial Pitesti al DNA impotriva sentintei pronuntate de Judecatoria Pitesti pe 12 octombrie, prin care se admitea propunerea de eliberare conditionata. Decizia Tribunalului Arges este definitiva si executorie, Penescu urmand…

- Creștere economica record în al treilea trimestru din 2017. Comparativ cu acelasi trimestru din anul trecut, Produsul intern brut în trimestrul III 2017 a înregistrat o crestere cu 8,8%, respectiv 8,6% în seria ajustata sezonier.

- ING Bank a raportat un profit net dupa primele 9 luni de 391 milioane lei, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2016, in contextul in care banca olandeza si-a crescut semnificativ numarul de clienti si cota de piata pe creditare. 0 0 0 0 0 0 Totodata, ING a raportat un profit…

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 5,3 , urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca usor, la 4,2 , potrivit celor mai recente prognoze publicate marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD , potrivit Digi 24.Comparativ cu precedentele prognoze…

