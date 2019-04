Stiri pe aceeasi tema

- ''#guvernareaPSDacrescuteconomiamicsoranddatoria Guvernarea PSD a adus cea mai mare crestere economica din ultimii ani + 7% in 2017 si plus 4,1% in 2018 In acest timp ponderea datoriei agregate in PIB si a datoriei guvernamentale in PIB au scazut. Conform Bancii Centrale…

- Reprezentantii firmei Ro Star au postat pe pagina de Facebook o fotografie in care imaginea lui Hitler este asociata cu biscuitii produsi de ei. Cei care se ocupa de imaginea firmei adreseaza consumatorilor intrebari de cultura generala despre locul de nastere al lui Hitler si despre constructiile sale.

- Potrivit legii ANCOM va aplica celui mai mare operator telecom din Romania o amenda uriașa. Și asta, pentru ca abonații Orange nu pot folosi rețeaua de ore bune. Departamentul de Comunicare al operatorului nu a dat niciun comunicat de presa deși problema persista de cateva ore. Clienții au luat cu asalt…

- Cu doua luni inainte de alegerile europene, un sondaj realizat de Harris Interactive arata ca cetațenii europeni doresc o reglementare mai riguroasa a giganților din tehnologie precum Google și Facebook. In cadrul studiului, au fost chestionate 6.600 de persoane din Franța, Germania, Polonia, Spania,…

- UPDATE – ora 15:32 Romania nu a facut niciun progres cu privire la cadrul fiscal, stabilirea salariului minim, implementarea legii privind venitul minim de incluziune, predictibilitatea procesului de luare a deciziilor si guvernanta companiilor de stat, se arata in raportul de tara publicat miercuri…

- Elena Udrea compara dosarul Laurei Codruta Kovesi cu propriul caz. Cu riscul de a se autoincrimina, Elena Udrea afirma ca afacerea aducerii lui Nicolae Popa in Romania, cu banii lui Ghita, seamana cu Gala Bute, in care ea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. "Referitor la…

