Stiri pe aceeasi tema

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat, vineri, Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). …

- Preturile productiei industriale au crescut cu 1,1% in ianuarie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a stagnat la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In decembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% comparativ cu luna precedenta,…

- Preturile productiei industriale s-au majorat, in ianuarie, cu 3,7%, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, comparativ cu aceeasi luna din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, in luna ianuarie 2018, preturile productiei…

- In luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,7%, mai putin decat inflatia masurata la consumator in acelasi interval de timp (prin indicele preturilor de consum - IPC), potrivit datelor transmise…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii unui indicator statistic. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa...

- Piata bunurilor de larg consum a crescut anul trecut cu 7%, aceasta evolutie fiind determinata de majorarea preturilor si de nu cresterea volumelor cumparate, asa cum s-a intamplat in 2016, conform unui studiu GfK. Sursa citata mentioneaza insa ca si in 2017 consumatorii romani s-au orientat catre produse…

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- Aduce 2018 ieftiniri pe piata imobiliara? In Cluj-Napoca, unii investitori raman in expectativa Deși prețurile locuințelor au avut, per ansamblu, o traiectorie ascendenta pe tot parcursul lui 2017, ritmul de creștere a acestora a incetinit vizibil spre finalul anului – asta inclusiv in Cluj-Napoca,…

- In ultimul trimestru din 2017 existau, in 10 mari orase ale tarii (si imprejurimi), 1.500 de ansambluri rezidentiale in constructie sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizatia recent obtinuta sau aflate in faza de obtinere a planului urbanistic zonal).Analiza imobiliare.ro…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% in luna decembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, si cu 3,7% comparativ cu perioada similara din 2016, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. Pe tipuri de…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- In luna decembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, comparativ cu luna decembrie 2016, preturile productiei…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Cluj Napoca este primul oraș din Romania asupra caruia site-ul integrator de anunțuri imobiliare, imoradar24.ro, și-a indreptat Inteligența Artificiala pentru a „scana” și compara ofertele din piața. Cu ajutorul acesteia iți simplifici semnificativ cautarile pentru o casa. Fiind primul din Romania care…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie…

- Preturile apartamentelor si caselor sunt cu o treime sub nivelul de acum 10 ani, iar anul trecut ritmul de scumpire consemnat a fost mai mic decat cel din 2016, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro.

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Piața imobiliara din Zalau trece printr-o perioada de stagnare din punctul de vedere al vanzarilor. Imobilele- case, apartamente, terenuri- se vand tot mai greu, aproape deloc. Astfel, in topul intocmit de Autoritatea Naționala pentru cadastru și Publicitate Imobiliara, județul nostru este pe penultimul…

- Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie 2016 au crescut cu 3,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 – decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie…

- In Mexic, inflatia a atins cel mai accelerat nivel din ultimii 17 ani, condusa de costuri mai ridicate pentru alimente si pentru energie, care se datoreaza valorii scazute a peso-ului, moneda nationala a Mexicului, potrivit Wall Street Journal. Indicele preturilor consumabilelelor a crescut…

- Anul ce se incheie a fost un an turbulent in privinta disponibilitatii si costurilor materiilor prime chimice, cu impact direct in piata materialelor de constructii. Efectele constau in cresterea preturilor de la raft la...

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, preturile productiei…

- Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…

- Preturile productiei industriale au crescut, in medie, cu 4,5% in luna noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 si cu 0,5% fata de luna anterioara, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Institutul National de Dtatistica (INS). „In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale…

- In octombrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,7% comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a avansat la 4%, potrivit News.ro. In noiembrie, cea mai mare crestere a preturilor, fata de luna anterioara, s-a inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

- Vanzatorii de apartamente au crescut prețurile cu 10 procente in 2017. Ei au profitat de faptul ca tot mai mulți romani au decis sa investeasca in imobiliare, și au fost dispuși sa cuumpere locuințe. ”Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Preturile cuprului, un metal esential pentru industria auto, pentru producatorii de telefoane mobile si alte aparate electrice si pentru industria energiei, sunt pe cale sa inregistreze cea mai lunga perioada de crestere din ultimele trei decenii. Pe bursa de la Londra, o tona de cupru a ajuns sa…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- In Republica Moldova, producția industriala continua sa se scumpeasca. Potrivit Biroului National de Statistica (BNS), citat de NOI.md, in luna noiembrie 2017 preturile producatorului in industrie s-au majorat fata de octombrie curent cu 0,1%, fata de noiembrie 2016 – cu 3,1% și fața de decembrie 2016…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, Cityland, a anuntat luni ca permite clientilor sa incheie tranzactii si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, o premiera pentru piata din Romania.Masura a fost luata…

- Se pot cumpara case și terenuri in bitcoin și in Romania O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, Cityland, a anuntat luni ca permite clientilor sa incheie tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, o premiera…

- Orice crestere a cererii peste potentialul intern de a oferi marfuri si servicii care sa satisfaca aceasta cerere se regaseste fie in importuri, deci balanta comerciala deteriorata, ceea ce deja se intampla, ori in inflatie, care a crescut si ea. Cererea interna a fost aprinsa de majorarile salariale…

- Preturile de consum au continuat sa creasca în luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcând la 3,23%, de la 2,6% în octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% si a celor nealimentare cu 4,12%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% și a celor nealimentare cu 4,12%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica

- Prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% și a celor nealimentare cu 4,12%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica publicate marți.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus vineri ca preturile principalelor produse alimentare din magazine nu au mai crescut in ultima perioada, dupa ce acestea ajunsesera ”sa intepe tavanul”, in conditiile in care sunt monitorizate zilnic in mai multe magazine de catre Ministerul Agriculturii, iar…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de ințepau și tavanul", apreciind ca in prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au potolit".

- Preturile principalelor produse alimentare din magazine nu au mai crescut in ultima perioada, dupa ce acestea ajunsesera ”sa intepe tavanul”, in conditiile in care sunt monitorizate zilnic in mai multe magazine de catre Ministerul Agriculturii, iar ”frica pazeste via”, a afirmat vineri ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de ințepau și tavanul", apreciind ca in prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au potolit". "Aștept de la Consiliul…

- Interesul pentru achizitia unui apartament la Timisoara a scazut, clientii fiind influentati in decizia lor de creseterea dobanzii creditelor, dar si a volatilitatii cursului valutar, arata o analiza derulata de cei de la Imobiliare.ro. In aceste conditii preturile solicitate de proprietari imobilul…

- Dupa o vara plina de creșteri importante de prețuri luna de luna, noiembrie inregistreaza o scadere in majoritatea orașelor mari atunci cand e vorba de prețul apartamentelor și caselor. Media naționala a avut totuși o creșetere, de 0,7%, aceasta sub influența prețurilor din orașele mai mici,…