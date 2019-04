Stiri pe aceeasi tema

- ”Despre Datoria agregata a Romaniei (conform BCE, Comitetul European pentru Risc Sistemic). Avem cea mai mica datorie agregata (publica și privata - gospodarii și companii nefinanciare) din UE, conform Raportului din martie al Comitetului European pentru Risc Sistemic (grafic 1). Creștere economica…

- Republica Moldova este lider in regiune, alaturi de Romania, dupa ritmul de creștere economica in 2018. Autorii unei analize publicata de pagina Poșta de Știri de pe Facebook au ajuns la aceasta concluzie, dupa ce au studiat ritmul in care se dezvolta economia țarilor din regiune, care sunt și principalii…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 4,1%, fata de 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), mult sub estimarile Comisiei Nationale de Prognoza insa in ton cu cele ale institutiilor europene. La inceputul lui 2018, Comisia Nationala de Prognoza…

- ”Pentru o corecta informare: Bugetul Municipiului Arad 2018 - 279 mil lei. Buget 2019 - 344 mil lei. O crestere de 23%. Bugetul Sectorului 3 Bucuresti 2018 - 660 mil lei. Buget 2019 - 1039 mil lei. O crestere de 57%. Bugetul Municipiului Ploiesti 2018 - 308 mil…

- Ministerul german al Economiei si-a revizuit miercuri prognoza de crestere pentru acest an pana la 1%, de la 1,8% cat estima in toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale si contextului fiscal international. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat…

- ”Au venit cifrele oficiale! #nufakenews S-a mai dus inca un an in care s-a prefigurat dezastrul si acesta nu a venit. Au zis Robor la 5%, nu a fost. Au zis curs la 5 lei, nu a fost. Au zis inflatie la 12%, este 3,2%, in scadere. Au zis datorie mai mare, ponderea acesteia in PIB scade. Uite…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, pe pagina personala de Facebook, cifrele care stau la baza Bugetului pe anul 2019. Dragnea arata ca sunt cele mai mari creșteri din istorie, in doi ani consecutivi.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala…

- Romania nu are Buget de stat pe 2019 nici la sfarșitul lunii ianuarie. Primele discuții cat de cat oficiale au fost facute publice de președintele PSD, Liviu Dragnea, care a postat o fotografie pe pagina sa de facebook alaturi de cațiva lideri ai PSD și ALDE, unii dintre ei și membri ai Executivului…