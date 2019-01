In anul 2018 (11 luni), in urma actiunilor desfasurate in punctele de frontiera si in zona de competenta, politistii de frontiera au descoperit 239 autovehicule (196 autoturisme, 27 microbuze, 4 motociclete, 8 automarfare si 4 remorci), care figurau ca fiind cautate de autoritati sau declarate furate in strainatate. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand au fost depistate 138 de autovehicule, in acest an s-a constatat o crestere de peste 70%. Cele mai multe autovehicule au fost descoperite la frontiera cu Ungaria, la P.T.F. Petea (judetul Satu Mare), P.T.F. Nadlac II (judetul Arad)…