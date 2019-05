Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in unitatile de primire turistica au crescut cu 5,1% in martie, fata de aceeasi luna din 2018, iar innoptarile au inregistrat un avans de 6,7%, potrivit datelor anuntate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in ultimul trimestru al anului trecut cu 29,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior, pana la 4.608 lei (989 euro) pe luna. Cheltuielile, însă, s-au majorat cu 30,1%, la 3.981 lei (854 euro), arată datele publicate de Institutul…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica, constructorii, alaturi de angajații din invațamant și din sanatate au inregistrat cel mai puternic ritm de creștere a venitului net in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2019. Salariile din construcții au urcat cu 45% in intervalul…

- Institutul National de Statistica a confirmat rezultatul semnal de crestere economica pe 2018 la nivelul de 4,1%, in prima varianta provizorie data publicitatii. Valoarea nominala reiesita din calcul pentru ansamblul anului trecut a fost de 940.477,5 milioane lei, cu ceva mai mult de noua…

- Au fost publicate cifrele oficiale de la Institutul National de Statistica privind evolutia economiei in 2018. Produsul Intern Brut a crescut cu 4,1% in 2018, comparativ cu anul 2017, sub estimarea Guvernului, de 4,5%. Initial, autoritatile prognozau un avans de 5,5% pentru economie.

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind cresterea produsului intern brut…

- Consumul final de energie electrica in 2018 a fost de 55,881 miliarde kWh, cu 2,3% mai mare fata de anul precedent, iluminatul public inregistrand o scadere cu 5,5%, iar consumul populatiei o diminuare cu 11,2%, conform informatiilor publicate marti de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…