- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- CBRE, liderul mondial și național pe piața de consultanța imobiliara, anunța principalele rezultate raportate pe piața spațiilor logistice și industriale din Romania, in 2018. Stocul modern a atins 3,8 milioane metri patrați la nivel național, dintre care 81% se afla in cladiri de clasa A, iar 70% se…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere de 14,4% in 2018 comparativ cu anul anterior, ajungang la 3,5...

- Potrivit INS, in luna ianuarie 2019, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna decembrie 2018. Comparativ cu luna ianuarie 2018, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,9%. Articolul Preturile…

- Pentru banci, piața din Romania ramane profitabila. O statistica data publicitații de Banca Naționala arata ca acestea au obținut un profit consistent anul trecut. Sistemul bancar din Romania a obtinut un profit cumulat, necompensat cu pierderile, de 7,17 miliarde de lei, anul trecut, o crestere cu…

- Piata auto din Romania a inregistrat in 2018 un al cincilea an consecutiv de crestere. In decembrie, s-a consemnat un volum al livrarilor de 15.931 unitati (cea mai buna luna decembrie din ultimii 10 ani), cu 12,0% mai mult decat in luna similara a...

- Comenzile noi din industria prelucratoare pe total (piata interna si piata externa) au inregistrat o crestere cu 16,8% in termeni nominali in primele 11 luni ale anului 2018, raportat la perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, informeaza luni Institutul National de Statistica (INS), relateaza Agerpres.Conform…