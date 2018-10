Stiri pe aceeasi tema

- Unul din zece elevi de liceu din Constanta a experimentat cel putin un drog, cel mai consumat fiind canabisul. Datele statistice arata ca debutul consumului de droguri este in clasa a saptea, mai ales in privinta etnobotanicelor. Pe litoral, cel mai des se consuma in Mamaia,Costinesti si Vama Veche.

- Circa 200 de persoane doneaza zilnic sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, insa numarul necesar de donatori este dublu, anunta directorul institutiei, precizand ca au fost amanate operatii din cauza lipsei de sange.

- Minivacanta pentru elevii din scolile bucurestene. In preziua referendumului pentru familie, scolarii nu vor face ore. Totul pentru ca vineri, pe 5 octombrie, e Ziua Educatiei, iar cadrele didactice au zi libera. Decizia a fost anuntata de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, potrivit Antena1.…

- Calendarul anului scolar 2019/2020 in Capitala va fi modificat, astfel incat scolile sa se inchida inainte de startul Campionatului European din 2020, competitie la care Bucurestiul va organiza patru meciuri, a declarat fostul international Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, scrie…

- Potrivit unei evaluari confidentiale a guvernului elvetian, ajunsa in posesia jurnaliștilor, peste un sfert dintre cetatenii rusi acreditati in Elvetia in calitate de diplomati ar fi de fapt spioni.

- Sute de elevi din patru licee din Capitala se alimenteaza prost, deoarece cantinele sunt in reparatii sau nu pot face fata numarului mare de copii. La Miguel de Cervantes, peste patru sute de scolari primesc la pachet, dimineata si produse fast-food.

- Cu doar cateva zile inainte de inceputul unui nou an scolar, DSP face publica statistica unitatilor autorizate, aproape o treime functionand fara aviz sanitar. Peste 100 de cladiri nu au, pe de alta parte, autorizatie conform normelor PSI.

- Programul laptele și cornul și cel cu fructele in școli a fost disputat astazi la ședința extraordinara de la Consiliul Județean Iași. Ce s-a decis veți afla din reportajul difuzat dupa ora 15.00 in emisiunea Sens unic de la Radio Iași. Un material semnat de colega Raluca Daria Diaconiuc. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/8-august-Sens-unic-RDDiaconiuc.mp3