Creștere alarmantă a numărului de cazuri de gripă, în Timiș. Măsuri urgente luate în școli O noua serie de masuri au fost luate de Inspectoratul Școlar Timiș in unitațile de invațamant din județul, cu scopul prevenirii extinderii gripei. Reprezentanții instituției informeaza ca, in urma cu cateva zile, Direcția de Sanatate Publica Timiș a trimis o adresa la registratura ISJ Timiș, referitoare la „inregistrarea unei creșteri semnificative a numarului de cazuri […] Articolul Creștere alarmanta a numarului de cazuri de gripa, in Timiș. Masuri urgente luate in școli a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

