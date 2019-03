Creşte vârsta de pensionare la 67 de ani şi scad veniturile la pensionarea anticipată. Sindicatele ameninţă cu ample proteste Cateva mii de oameni au protestat in Croația dupa ce Guvernul și-a exprimat intenția de a crește varsta de pensionare, de la 65 ani, la 67 de ani. Mai mult, Guvernul din Croația a propus micșorarea pensiilor pentru cei care opteaza pentru pensionarea anticipata. Cateva mii de oameni au protestat, in urma cu cateva luni, in centrul capitalei Zagreb, fata de planurile Executivului. Guvernanții au cerut Parlamentului sa adopte o lege care sa majoreze varsta de pensionare de la 65 la 67 de ani incepand cu 2033, justificandu-si decizia prin faptul ca trebuie accelerate eforturile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

