Stiri pe aceeasi tema

- Gardienii Revoluției din Iran au confiscat un petrolier britanic, in stramtoarea Ormuz. Gruparea reprezinta armata ideologica a republicii islamice și a anunțat capturarea vasului intr-un comunicat, vineri seara. Nava a fost confiscata de forțele navale ale Gardienilor pentru "nerespectarea codului…

- Marea Britanie va spori temporar prezența militara în Golf, devansând amplasarea unei a doua nave de razboi în zona, au anunțat vineri guvernul britanic și surse din sectorul de Aparare, într-un context de tensiuni în creștere cu Iranul, potrivit AFP.Distrugatorul…

- 5 vase apartinand Garzii Revolutionare Islamice Iraniene au incercat sa captureze un petrolier britanic miercuri in Golful Persic, fara a avea insa succes, acesta fiind escortat, potrivit a doi oficiali americani citati de CNN.

- Administratia de la Teheran a transmis ca nu a sechestrat un petrolier al Marii Britanii in Golful Persic, catalogand o serie de informatii aparute in acest sens ca fiind „fabricate” si „false”, a transmis agentia de presa IRIB, citata de Reuters.

- Tensiunea dintre retorica belicoasa a Donald Trump și instinctele sale politice non-intervenționiste a fost la cote maxime, potrivit oamenilor care au luat parte la ședința in care președintele a hotarat in ultimul moment sa nu mai lanseze rachete militare in Iran, ca raspuns la faptul ca o drona americana…

- Rachetele cu raza scurta de actiune ar putea lovi navele de razboi americane in Golf, a afirmat vineri un responsabil al corpului Gardienilor Revolutiei (armata de elita a regimului iranian), apreciind ca SUA nu-si pot permite un nou razboi, potrivit agentiei de presa semioficiale Fars, citata de…